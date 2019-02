Warschau Israel will mit arabischen Staaten eine Allianz gegen den Iran schmieden. Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte es am Donnerstag bei einer umstrittenen Nahost-Konferenz in Warschau einen „historischen Wendepunkt“, dass ein israelischer Ministerpräsident und die Außenminister führender arabischer Länder zusammen „mit ungewöhnlicher Härte, Klarheit und Einigkeit gegen die gemeinsame Bedrohung des iranischen Regimes“ eintreten würden.

Dies markiere eine wichtige Veränderung in der Wahrnehmung, was für die Sicherheit im Nahen Osten notwendig sei und welche Kooperationsmöglichkeiten es gebe. „Ich ziehe daraus den Schluss, dass das in anderer Form, auf anderen Wegen mit demselben Ziel fortgesetzt werden muss.“ Unterstützung erhielt Netanjahu von den USA. Ziel von US-Präsident Donald Trump sei es, „Nationen auf neue Weise zusammenzubringen, um alte Probleme zu lösen“, sagte Außenminister Mike Pompeo. „Das ist heute hier unsere Mission.“ Ohne ein Vorgehen gegen den Iran werde es keinen Frieden in der Region geben.

An der zweitägigen Konferenz, die von den USA und Polen organisiert wurde, nehmen Vertreter von etwa 60 Ländern teil. Beim Auftakt-Abendessen am Mittwoch war es ausschließlich um den Iran gegangen, der Erzfeind Israels ist und mit Saudi-Arabien um die Vormachtstellung in der Region konkurriert. Der Iran äußert sich Israel gegenüber seit langem feindlich. Ein Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden hatte am Montag mit Angriffen auf Tel Aviv und Haifa gedroht, falls die USA den Iran angreifen.