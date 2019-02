Waffendeal mit Polen als Zeichen der Treue

Warschau Polen hat vor der Nahost-Konferenz einen Kaufvertrag für die Lieferung von 20 US-Raketenwerfern des Typs HIMARS unterschrieben. Sie sollen samt Munition sukzessive bis 2023 geliefert werden. Die USA stünden an Polens Seite, versicherte US-Vizepräsident Mike Pence beim Vertragsabschluss. Warschau sieht Washington als Sicherheitsgaranten in der Region an. Der Waffendeal im Wert 414 Millionen US-Dollar sei ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der polnischen Armee und würde das Land sicherer machen, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Als eines von wenigen Nato-Mitgliedern erfüllt Polen das Zwei-Prozent-Ziel und gibt mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus.