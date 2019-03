Betrifft: „Postkonkurrenz empört über Portoerhöhung“, Wirtschaft, 21. Februar

Ich verschicke gelegentlich Schallplatten an Freunde und Sammler in die EU und in die restliche Welt. Anfang Januar wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass eine normale Schallplatte, für die ich sonst immer 3,70 Euro, egal wo auf der Erde, zahle, jetzt etwas teurer geworden ist (...). Ab dem 1.1.2019 kostet das in der EU neun Euro€ und für den Rest der Welt 16 Euro (ein zusätzlicher Service ist nicht buchbar!). Das nenn ich mal ’ne Portoerhöhung!

Otto Ripke

Oldenburg