Was wollen Sie konkret tun?

Betrifft: „Keine Entwarnung“, Kommentar von Tobias Schmidt zur Lage der Flüchtlinge, Meinung, 27. Dezember

Sie wollen, dass die Fluchtursachenbekämpfung ernst genommen wird, versäumen es aber (...) zu erklären, wie Sie sich das vorstellen. In fast allen Herkunftsländern unserer „Flüchtlinge“ herrschen korrupte Clans und eine hemmungslose Bevölkerungszunahme ist normal. Was wollen Sie tun? Entwicklungshilfe ist, wenn die armen Menschen eines reichen Landes den reichen Menschen eines armen Landes Geld schicken. Wirklich geholfen haben all die Milliarden bisher nicht.

Matthias Lau

Bockhorn