Washington Meghan McCain kämpft bei der Trauerfeier für ihren Vater mit den Tränen, immer wieder muss sie ihre Ansprache am Samstag unterbrechen. Diesen Satz aber sagt sie mit fester Stimme: „Das Amerika John McCains hat es nicht nötig, wieder groß gemacht zu werden, weil Amerika immer groß war.“ Unter den mehr als 3000 geladenen Gästen in der Nationalen Kathedrale in Washington brandet spontaner Beifall auf. Zur selben Zeit macht sich US-Präsident Donald Trump – auf dessen Wahlkampf-Slogan „Make America Great Again“ Meghan McCain anspielt – vom Weißen Haus aus auf den Weg zum Golfplatz.

Kurz nach 10 Uhr morgens bahren Soldaten den mit einer US-Flagge drapierten Sarg mit John McCains Leiche in der Kathedrale auf. Zum Trauergottesdienst für den geachteten Kriegsveteranen hat sich die politische Elite versammelt, und der US-Präsident ist nicht dabei. Fairerweise muss gesagt werden, dass McCain vor seinem Tod hat wissen lassen, dass er die Anwesenheit Trumps nicht wünsche. Dass der langjährige republikanische Senator nicht vom republikanischen Präsidenten verabschiedet werden möchte, sagt allerdings viel über den Zustand der Politik in den USA aus.

Die Trauerfeier ist eine Art Gegenveranstaltung zu Trumps Amerika. Die Ansprachen und der Umgang miteinander sind freundlich, respektvoll, harmonisch und überparteilich. Der republikanische Ex-Präsident George W. Bush spricht, gefolgt von seinem demokratischen Nachfolger Barack Obama.

Obwohl Trumps Name kein einziges Mal während der zweieinhalbstündigen Veranstaltung fällt, ist es sicher kein Zufall, dass viele Aussagen als subtile Kritik an seiner Politik verstanden werden können. Etwa dann, wenn Obama sagt, McCain habe verstanden, „dass manche Prinzipien über Politik hinausgehen, dass manche Werte über Parteien hinausgehen. Deswegen hat er eine freie und unabhängige Presse als lebenswichtig für eine gute Debatte verteidigt.“ Trump nennt Medien dagegen „Feinde des Volkes“. Bush lobt Charakterzüge McCains, die bei Trump nicht in den Sinn kommen: „Er war ehrenhaft, stets anerkennend, dass seine Kontrahenten immer noch Patrioten und Menschen waren.“ Trump scheut nicht davor zurück, Gegner auf Twitter als „Hund“ zu bezeichnen.

Auch McCain war nicht frei von Fehlern. Er gehörte zu den Falken im US-Senat und war ein vehementer Unterstützer des Irak-Kriegs. Er gehörte aber auch zu jenen, die sich nicht scheuten, eigene Fehlurteile einzugestehen.

Den Showmaster Trump dürfte irritiert haben, dass er am Samstag ausnahmsweise nicht im Mittelpunkt stand. Am Abend meldete er sich jedenfalls mit einem Tweet zu Wort, der als trotzige Reaktion auf die kaum versteckte Kritik Meghan McCains gelesen werden kann. Trump schrieb ganz in Großbuchstaben: „MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“