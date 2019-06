Washington Die eskalierende Krise mit dem Iran, die umstrittene Stationierung von Soldaten an der US-Grenze zu Mexiko, der fast zwei Jahrzehnte lange Krieg in Afghanistan und die stockenden Gespräche mit Nordkorea über dessen Atomwaffenprogramm: Es sind schwierige Zeiten für das Pentagon angebrochen. Zu allem Überfluss steht es gerade jetzt ohne dauerhaften Verteidigungsminister da.

Der kommissarische Amtsinhaber Patrick Shanahan verzichtete diese Woche auf den Posten, und sein designierter Nachfolger Mark Esper darf das Amt wegen rechtlicher Hürden womöglich nur sechs Wochen lang ausüben. So viel Unsicherheit rund um eines der wichtigsten Ämter in der US-Regierung ist ungewöhnlich.

„Das ist eine sehr schwierige Zeit mit all dem, was im Iran passiert, mit all den Provokationen und Gegenreaktionen“, sagte der demokratische Senator Chuck Schumer. „Es ist beängstigend, in dieser Zeit keinen Verteidigungsminister zu haben.“ Es gebe so viele Vakanzen, so viele Wechsel in den wichtigsten Sicherheitspositionen. „Das zeigt das Chaos in der Regierung.“

Esper soll das Amt am Sonntag um Mitternacht übernehmen und bereits am Dienstag zum Treffen der Nato-Verteidigungsminister reisen. Dort muss er die Verbündeten überzeugen, dass die Führung in der US-Sicherheitspolitik stabil und gegebenenfalls entscheidungsfähig ist. Derweil suchen Rechtsexperten im Pentagon nach Wegen, wie sie Esper durch den schwierigen juristischen Bestätigungsprozess und den Kongress bekommen. Das Hauptproblem ist, dass Trump Shanahan nie formell für das Amt des Verteidigungsministers nominiert, sondern nur seine Absicht dazu erklärt hatte. Am Montag erklärte Shanahan seinen Verzicht, weil er seiner Familie ersparen wollte, dass weitere Details im Zusammenhang mit seiner schmutzigen Scheidung vor fast zehn Jahren an die Öffentlichkeit kämen.

Trump benannte Esper unverzüglich als neuen Minister. Doch wegen diverser Rechtsvorschriften und Gerichtsurteile zur Besetzung staatlicher Führungspositionen wird er nach jetzigem Stand nur rund sechs Wochen im Amt bleiben dürfen. Denn rechtlich ist es verboten, Esper für das Amt zu nominieren, während er Verwaltungschef des amerikanischen Heeres dient.

Normalerweise können hohe Ämter in den USA bis zu 210 Tage kommissarisch verwaltet werden. Doch weil Shanahan niemals offiziell nominiert wurde, läuft die Uhr für Esper bereits seit dem 1. Januar – dem Tag, an dem der frühere Verteidigungsminister Jim Mattis zurücktrat.