Washington Meinungsforscher in den USA haben ermittelt, dass etwa drei Viertel der weißen Evangelikalen mit Donald Trumps Amtsführung zufrieden sind. Doch was ist das eigentlich für eine christliche Gruppierung? Wie wird „evangelikal“ definiert? Der baptistische Historiker Thomas Kidd legte in diesem Herbst ein Buch vor zur Geschichte der Evangelikalen in den USA („Who is an Evangelical“/Yale University Press).

Im Weißen Haus versammelten sich jüngst rund zwei Dutzend evangelikale Pastoren. Sie beteten für Donald Trump und legten ihm die Hände auf. Sie schätzen dessen Haltung als „Kulturkrieger“ und seine Einstellung gegen Abtreibung. Das angestrebte Amtsenthebungsverfahren sei eine Attacke „auf unsere eigenen tief verwurzelten Glaubenswerte“, erläuterte der baptistische Megakirchenpastor Robert Jeffress.

Das „Museum der Bibel“ in Washington sponserte im Oktober eine Gesprächsveranstaltung zur „Krise in der evangelikalen Christenheit“. Im allgemeinen Sprachgebrauch sei „evangelikal“ heutzutage ein politischer Begriff, bedauerte der Historiker Kidd von der baptistischen Baylor Universität in Texas. Es gebe zudem unterschiedliche Ansichten darüber, was evangelikal bedeutet, heißt es in der „Baptist Press“, dem Infodienst des evangelikal geprägten „Südlichen Baptistenverbandes“. Er selbst verstehe sich als evangelikalen Christen, sagte Kidd. Das bedeute: Er sei als Teenager im religiösen Sinn neu geboren worden.

Weiße Evangelikale wählen seit den 1950er Jahren meist Republikaner. Diesen werde persönliche Rechtschaffenheit zugebilligt. Zudem würden sie Respekt für die Religion ausdrücken, heißt es in „Wer ist ein Evangelikaler“.

Die Unterstützung für Trump bleibt für manche Evangelikale jedoch zwiespältig: Ihnen sei es nicht gelungen, Trumps Politik christlicher zu machen, schrieb der Redenschreiber von Präsident George W. Bush, Michael Gerson, in der „Washington Post“.

Bei der Veranstaltung im Bibelmuseum in Washington sagte der Leiter der Ethikkommision im Baptistenverband, Russell Moore, es gebe keine Alternative zur Bezeichnung evangelikal. In Zukunft werde sich die weiße evangelikale Welt jedoch mit den Auswirkungen ihrer Unterstützung für Trump auseinandersetzen müssen.

Das Gesicht des evangelikalen Christentums in den USA verändere sich, so Kidd. Weiße evangelikale Kirchen in den USA erlebten wenig Wachstum. Im Gegensatz zu evangelikalen Immigranten-Kirchen aus anderen Erdteilen: Afrika, Südamerika, Asien. Und diese Gläubigen hätten oft ganz andere politischen Ansichten.