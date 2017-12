Washington Es ist ja nicht so, dass einen das ungerührt ließe. Donald Trump twittert Tag und Nacht. In meiner Metro nach Washington, in der Redaktion eh, auf Reisen und sogar in meinem Schlafzimmer. Wer dachte, als 45. Präsident der USA würde er das Twittern lassen, wurde seit dem 8. November 2016 etwa 2500 Mal widerlegt. Bis heute gibt es Tweets, bei denen ich denke: Das hat er jetzt nicht geschrieben. Das kann nicht sein. Das macht er nicht. Manche Tweets sind Nachrichten, manche nicht. Teil einer Geschichte sind sie alle.

#kurzgeschnackt mit Martin Bialecki, Washington-Korrespondent der dpa

Zum Autor: Martin Bialecki (50) ist seit dem Sommer 2015 Büroleiter für das Nordamerikanetz der dpa. Er lebt mit Frau und vier Kindern in Washington.

Um 4.30 Uhr in Washington aufzustehen bedeutet, noch gut eine Stunde unbetwittert zu sein. Der Mann ist ja stolz darauf, kaum zu schlafen. Je nachdem, wie arg es ihm ist und was seine Gedanken kreuzt, beginnt Trump dann am sehr frühen Morgen damit, Twitter zu befüllen. Im Schnitt sind es seit der Wahl sechs bis sieben Tweets pro Tag. Das ist die Hälfte dessen, was er im Vorjahreszeitraum abgelassen hat, aber „nur“ die Hälfte fände ich nicht die richtige Einordnung.

Twitter ist Trumps digitales Mega-Studio für größtmögliches Eigenlob, grenzenlos ist seine Gier nach Aufmerksamkeit und Bestätigung. Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Börse: alles super, seinetwegen. Manchmal sind seine Tweets so, dass ich zu meinem iPhone-Display rede. Aber Trump hört ja nicht.

Twitter ist Trumps Arena für Beschimpfungen von Feind wie Freund. Mäßigung ist ihm fremd. Er verhöhnt, er verunglimpft, verspottet und stellt bloß. Sein Lieblingsgegner sind die „Fake News Medien“, also auch wir.

234 seiner Tweets (Stand Anfang Dezember) führen das Wort „Verlierer“, 222 „bescheuert“ oder „dümmlich“, 183 sagen „blöd“, hat die Website „Trump Twitter Archiv“ kürzlich errechnet. Auf den Plätzen dahinter: bekloppt, unaufrichtig, Leichtgewicht, langweilig, Narr. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten setzt einen Ton, der auch nach fast einem Jahr im Weißen Haus oft überraschend ist für ein Amt, dem man doch eine gewisse Würde unterstellen möchte.

Verhängnisvoll ist es, wenn Trump freie Zeit hat, darin einem TV-Bericht von Fox News aufsitzt und sich dann persönlich angegriffen, unterschätzt oder zu wenig gelobt fühlt. Also sehr oft. Fassungslos sieht man dann Beschimpfungen in sein Tweetdeck einlaufen. Zu Thanksgiving fragte die „Washington Post“ ironisch: Wofür sollten wir 2017 dankbar sein? Und schlug vor: Dafür, dass Tweets nicht riechen. Einverstanden.

In Trumps Ära in Washington Journalist zu sein, ist sicher einmalig. Es ist faszinierend, intensiv, begeisternd, lehrreich, fordernd, manchmal ist es demoralisierend, oft aber ist es bereichernd – und immer wieder auch erschöpfend. Zu letzterem trägt das Dauerfeuer der präsidialen Tweets seinen Teil bei. Wenn man nicht abstumpft, was man nicht sollte, trifft es einen ja immer auf die gleiche Stelle.

Trumps Tweets sind eine Quelle, klar. Aber was, wenn man ahnt, dass er via Lieblingsmedium nur eine Nebelkerze zünden möchte, um die ganze Meute, geeicht auf frisches Drama, geschlossen um die Fichte zu führen? Verändert das den Nachrichtenwert eines Tweets? Ja und Nein. Mindestens schreiben wir dann dazu: Das ist vielleicht ein Ablenkungsmanöver. Wir melden ja mittlerweile auch „Der US-Präsident sagt die Unwahrheit“, wenn belegbar. Und das ist es. Hundertfach.

Trump ist ein Öffentlichkeitsvollprofi. Seine Anhänger lieben seine Tweets, zehntausendfach werden sie weiterverbreitet, man weiß nicht immer, wie viel davon maschinell erzeugt worden ist. Sie sind Teil eines geschlossenen Kosmos einer ganz eigenen Wirklichkeit. Trumps Account zählt 43,6 Millionen Follower. Er folgt derer 45.

Immer wieder hat Trump gesagt, wie wichtig ihm Twitter als Werkzeug sei. Nur hier könne er die Seinen lehren, was wahr ist und was nicht. Er twittert roh, ungefiltert, ungeprüft und fast immer ohne jeden Kontext. Trump aber eins zu eins ohne Kontext wiederzugeben, das geht nicht. Es ist ja schon mit Kontext oft nicht ganz leicht.

Neben Lärm macht Trump per Twitter auch echte Politik. Leichthändig beleidigt er Staatsführer, kündigt Sanktionen an oder die Entlassung seines Stabschefs. Oft kann ich das nur schwer glauben und will auf so etwas wie geordnete Kommunikation warten, aber geordnet ist so 1990er Jahre.

Trump wird per Twitter weiter Medium und Botschaft mit sich selbst verschmelzen. Warum sollte er das ändern? „Bing Bing“ macht mein iPhone. „Dein Präsident?“ fragt meine Familie.