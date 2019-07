Washington /Baltimore Als im November 2016 Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt worden war, lobte ihn auch eine Tageszeitung, die heute kein gutes Haar an ihm läßt: Die „Baltimore Sun“, das größte Blatt der Hafen-Metropole im Bundesstaat Maryland. In einem langen Leitartikel schrieben die Verantwortlichen: Trump habe recht, wenn er Teile der Stadt als „Desaster“ bezeichne und deren Wiederaufbau fordere. Diese Idee sei „radikal und revolutionär“, so die Zeitung, „aber genau das, was Amerika für verarmte Viertel braucht, die von hoher Kriminalität, urbanem Verfall und wirtschaftlicher Schwäche geprägt sind.“

Wie schnell sich die Zeiten und Ansichten ändern können. Vor wenigen Tagen reihte sich die „Baltimore Sun“ plötzlich in die lange Schlange jener Kritiker ein, die Trump unterstellen, sich rassistisch motivierte Äußerungen geleistet zu haben. Der Präsident hatte in mehreren Twitter-Botschaften vor allem den afro-amerikanischen demokratischen Abgeordneten Elijah Cummings ins Visier genommen, der im US-Kongress mehrere Untersuchungen gegen Trump forciert und der seine Heimat in Baltimore hat, wo Farbige 55 Prozent der Bevölkerung stellen. Der Bezirk von Cummings sei ein „ein widerliches, von Ratten und Ungeziefer befallenes Chaos, wo kein Mensch leben wolle“, so Trump. Und: Wenn Cummings mehr Zeit in Baltimore verbringe, könnte er vielleicht helfen, diesen „gefährlichen und dreckigen Platz“ zu säubern.

Nachdem Cummings Trump für diese Aussagen kritisierte, bezeichnete der Präsident den Abgeordneten dann am Sonntag in einer erneuten Salve als „Rassisten“, ohne dies zu begründen.

Während Demokraten wie Parlaments-Mehrheitssprecherin Nancy Pelosi nun von „Rassismus“ von Seiten Trumps sprechen und sogar Ex-Präsident Barack Obama in einem Beitrag für die „Washington Post“ – ohne Trump beim Namen zu nennen – eine „Zunahme des Rassismus“ in den USA konstatierte, machten sich nur wenige US-Medien die Mühe, die Realität in Baltimore zu schildern.

Die Stadt zählt zu den gefährlichsten Metropolen des Landes, und auch ein Zuschuss der Obama-Regierung in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar im Jahr 2009 für Infrastrukturmaßnahmen und zur Kriminalitätsbekämpfung hat bisher daran nichts geändert.

Das 615 000 Einwohner zählende Stadt hatte 2017 statistisch gesehen die meisten pro-Kopf-Morde im Land, 342 mal musste in dem Jahr die Mordkommission ausrücken. Im Jahr 2018 waren es 300 Tötungsdelikte, in diesem Jahr bis Mitte Juli bereits 171 Morde – die meisten von Schwarzen an Schwarzen begangen.

Gleichzeitig sind ganze Straßenzüge von Leerstand, Verfall, Ratten und Drogenkriminalität geprägt. Ein Video aus dem September 2018 zeigt die frühere demokratische Bürgermeisterin Catherine Pugh – eine im Mai dieses Jahres nach Korruptionsvorwürfen zurückgetretene Afro-Amerikanerin – bei einem Rundgang. Sie kommentierte damals: „Was für eine Hölle. Wir sollten diese Scheiße abreißen.“ Und: „Man kann hier die Ratten förmlich riechen.“

Nun hat Donald Trump – auch aus Verärgerung über die politischen Attacken von Cummings in Sachen Migranten- und Grenzpolitik – verbal die Finger in diese Wunden gelegt. Und damit den Vorwurf provoziert, den der prominente farbige Bürgerrechtler Al Sharpton am letzten Wochenende so formulierte: „Trump hat ein besonderes Gift für Schwarze und farbige Minderheiten parat.“

Doch qualifizieren sich die Aussagen des Präsidenten tatsächlich bereits als Rassismus, wie es auch der Trump-kritische Sender CNN ohne Zögern konstatierte? Mick Mulvaney, der Stabschef des Weißen Hauses, verteidigt seinen Chef: Er habe keine rassistischen Bemerkungen gemacht, sondern darauf hingewiesen, dass sich seine Kritiker auf dem Kapitol mit Eifer der Unterminierung der Trump-Präsidentschaft widmeten – und dabei ernste Probleme in ihren Heimatbezirken vernachlässigen würden.

Diese Verteidigungslinie wäre allerdings glaubhafter, wenn nicht Trump in der Vergangenheit immer wieder den Begriff der „Verseuchung“ mit politischen Gegnern assoziieren hätte. Wie er es beispielsweise am 14. Juli tat, als er vier progressive weibliche Abgeordnete der Demokraten, allesamt Nicht-Weiße und lautstarke Trump-Kritiker, mit den Worten bedachte: Sie sollten doch zu den „gescheiterten und kriminalitätsverseuchten Plätzen“ zurückkehren, aus denen sie gekommen seien. Diese Wortwahl ähnelt den für Baltimore verwendeten Begriffen. Sie sei deshalb so gefährlich, schrieb der farbige Kommentator Charles Blow in der „New York Times“, weil „Verseuchung eine Ausrottung gerechtfertigt“.

Das Magazin „Rolling Stone“ argumentierte 2018 ähnlich, nachdem Trump die berüchtigte Gang MS-13 kritisiert hatte, deren gewaltbereite Mitglieder in der Regel illegal aus Lateinamerika in die USA kommen. „Wenn der Präsident davon spricht, dass Migranten Amerika verseuchen, benutzt er die Sprache eines Genozid“, hieß es im Magazin. Kritiker weisen auch darauf hin, dass sich Begriffe wie Ungeziefer und Verseuchung im antisemitischen Bereich und der Ideologie des Nationalsozialismus gefunden haben.

Nun ist Donald Trump partout kein Antisemit und – im Gegensatz zu seinem Vorgänger Obama – ein enger Freund von Israel und Premierminister Benjamin Netanjahu. Doch seine Aussagen tragen dazu bei, den Rassismus-Vorwurf zu fördern – was wiederum den Präsidenten auch mit Blick auf die Wahlen 2020 kaltzulassen scheint.

Seine Zustimmungsquote liegt momentan so hoch wie nie zuvor seit Amtsantritt, und die Republikaner-Basis zeigt sich weitgehend immun angesichts der provozierenden Parolen. So bleibt es am Ende Trump-Kritikern wie der frisch gewandelten „Baltimore Sun“ vorbehalten, Salven auf den einst bewunderten Präsidenten abzufeuern: „Besser ein paar Ratten in der Nachbarschaft, als eine zu sein“, war dort jetzt zu lesen.