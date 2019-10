Washington /Barischa Der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Nordwest-Syrien getötet worden. „Er ist wie ein Hund gestorben“, sagte Trump am Sonntag im Weißen Haus. „Er ist wie ein Feigling gestorben.“

Bei der Operation in der Nacht zu Sonntag seien auch zahlreiche IS-Kämpfer getötet worden. Al-Bagdadi sei in einen Tunnel geflüchtet und habe eine Sprengstoffweste zur Detonation gebracht. Er habe dabei auch drei Kinder mit in den Tod gerissen. US-Soldaten seien bei dem Einsatz nicht zu Schaden gekommen.

Trump bedankte sich bei Russland, der Türkei, Syrien, dem Irak und den syrischen Kurden für deren Unterstützung. Die US-Spezialkräfte seien mit acht Hubschraubern zum Einsatzort geflogen. Dabei seien auch von Russland und der Türkei kontrollierte Gegenden überflogen worden. Auch die Türkei sei informiert worden.

Die Flüge ins Einsatzgebiet und wieder hinaus seien „sehr, sehr gefährlich“ gewesen, sagte der US-Präsident. Die Hubschrauber seien von Unbekannten beschossen worden, die Angreifer seien aber unschädlich gemacht worden.

Al-Bagdadi sei in einen Tunnel geflüchtet, der keinen Ausgang gehabt habe. Er sei „winselnd und weinend und schreiend“ gestorben. Seinen letzten Moment habe er „in äußerster Angst, Panik und Furcht“ verbracht. Als Al-Bagdadi seine Sprengstoffweste gezündet habe, sei der Tunnel eingestürzt. Experten hätten vor Ort mit DNA-Analysen die Identität Al-Bagdadis bestätigt.

Trump sagte weiter, auch zwei von Al-Bagdadis Ehefrauen seien ums Leben gekommen. Sie hätten Sprengstoffwesten getragen, die aber nicht gezündet worden seien. Mehrere IS-Kämpfer seien gefangen genommen worden – allerdings weniger, als getötet worden seien. Die genaue Anzahl der Toten werde noch bekannt gegeben. Elf Kinder, die sich in dem Areal aufhielten, seien in Obhut genommen worden.

Trump sagte, er habe den Einsatz ab ungefähr 17 Uhr (Ortszeit/23 Uhr MESZ) am Samstag live im Lagezentrum im Weißen Haus verfolgt. Bei ihm seien unter anderem Vizepräsident Mike Pence, Verteidigungsminister Mark Esper und der Sicherheitsberater Robert O’Brien gewesen. Trump sagte nicht, woher die Truppen kamen.

Der Präsident betonte, er halte fest an seinem Ziel, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen. „Wir wollen nicht für die nächsten 200 Jahre Soldaten zwischen Syrien und der Türkei behalten.“ Zunächst würden die US-Truppen aber die Ölfelder im Osten Syriens sichern.

Die Kommandoaktion erfolgte nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte im Ort Barischa in der Provinz Idlib, dem letzten großen Rebellengebiet in Syrien. Der Ort liegt wenige Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Die US-Streitkräfte haben in der Region keine Präsenz.