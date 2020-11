US-Wahl: Joe Biden will USA heilen

Washington /Berlin Nach seinem Triumph über Donald Trump will der neu gewählte Präsident Joe Biden vier Jahre politischen Ausnahmezustand beenden und die tief gespaltenen USA einen und heilen. „Lasst uns diese düstere Ära der Dämonisierung hier und jetzt zu Ende gehen lassen“, sagte der 77-jährige Demokrat am Samstag in seiner Siegesrede in seinem Wohnort Wilmington (Delaware). „Ich verspreche, ein Präsident zu sein, der danach strebt, nicht zu spalten, sondern zu einen.“ Trumps Anhänger bat Biden, ihm eine Chance zu geben. Während Menschen in US-Metropolen auf den Straßen feierten, erkannte der amtierende Präsident das Ergebnis nicht an – er will klagen.

• Gratulationen

Am Wochenende gratulierten bereits viele Staats- und Regierungschef dem gewählten Präsidenten Biden und der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris zum Wahlerfolg. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wünschte Biden von Herzen Glück und Erfolg. „Und ich gratuliere ebenso Kamala Harris, der gewählten ersten Vizepräsidentin ihres Landes“, teilte Merkel mit. Nach der geplanten Amtseinführung am 20. Januar wäre die 56 Jahre alte Harris nicht nur die erste Vizepräsidentin, sondern auch die erste Schwarze in dem Amt. In ihrer Siegesrede sprach sie von einer Zeitenwende.

• Pennsylvania wichtig

Nach einer tagelangen Zitterpartie besiegelte Bidens Erfolg im Schlüsselstaat Pennsylvania am Samstag Trumps Abwahl. Eine Abwahl nach nur einer Amtszeit war zuletzt 1992 bei George Bush senior der Fall. Biden kam am Ende einer tagelangen Zitterpartie über die Marke von 270 Wahlleuten, die für einen Erfolg erforderlich sind.

• Senatoren-Wahl

In den USA wurden nicht nur ein Präsident, sondern auch die 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der 100 Senatoren gewählt. Biden wird aller Voraussicht nach auf eine Mehrheit seiner Demokraten im Repräsentantenhaus setzen können. Bei den Wahlen zum US-Senat geht das Hoffen und Bangen für das Team Biden & Harris weiter. Zwei Senatssitze im Bundesstaat Georgia werden erst am 5. Januar in einer Stichwahl entschieden. Die Demokraten müssen beide nach bisherigem Stand für sich entscheiden, um auch in dieser zweiten Parlamentskammer auf eine Mehrheit bauen zu können. Der Senat hat entscheidenden Einfluss, wie ein Präsident seine Agenda umsetzen kann.

• Bidens Pläne

Der gewählte Präsident Biden kündigte bei seiner Rede in Wilmington an, sofort den Kampf gegen die Corona-Pandemie aufzunehmen. Schon an diesem Montag will er dafür einen Expertenrat vorstellen. Die „führenden Wissenschaftler und Experten“ würden ihm helfen, einen Aktionsplan zu entwickeln.

• So berichten wir heute

Unsere Zeitung berichtet auf zwei weiteren Seiten über die US-Wahl: Auf Meinung, Seite 3, lesen Sie einen Kommentar unseres Chefredakteurs Ulrich Schönborn, dazu Pressestimmen. Im Interview bewertet Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, den Wahlsieg Bidens. Auf Hintergrund, Seite 4, beleuchten wir, wie es in den USA mit Donald Trump und seinen Anhängern weitergeht. Zudem stellen wir Bidens mögliche Pläne vor.