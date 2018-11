CNN-Reporter darf wieder ins Weiße Haus

Washington Das Weiße Haus muss sofort die Akkreditierung des Trump-kritischen Journalisten Jim Acosta wieder in Kraft setzen. Bundesrichter Timothy Kelly gab seine Entscheidung in dem Fall am Freitag nach einer Anhörung in Washington bekannt. Der Fall ist aber noch nicht abgeschlossen.

Das Weiße Haus hatte Acosta die Akkreditierung nach einem Streit mit Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche entzogen. CNN hatte eine einstweilige Verfügung beantragt, dem Chefkorrespondenten wieder Zutritt zu allen Veranstaltungen im Machtzentrum der USA zu gewähren, bis der Rechtsstreit entschieden ist.