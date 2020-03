Corona-Krise: Trump bereitet USA auf dramatische Todeszahlen vor

Washington US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner in der Coronavirus-Krise auf dramatische Opferzahlen vorbereitet. Wenn es gelinge, die Todeszahl durch Eindämmungsmaßnahmen auf 100 000 zu begrenzen, „dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht“, sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er fügte hinzu: „Das ist eine furchtbare Zahl.“

Trump kündigte an, geltende Richtlinien zur sozialen Distanzierung um einen Monat bis Ende April auszuweiten. Am Montag schloss er nicht aus, dass es über diesen Zeitpunkt hinaus eine weitere Verlängerung geben könnte. Er werde auf seine Experten vertrauen, sagte Trump bei Fox News. „Wir müssen dieses Ding, dieses Virus, verschwinden lassen. Wir müssen es besiegen. Wir sind im Krieg.“

Trump begründete die Verlängerung der Schutzmaßnahmen mit einer am 16. März veröffentlichten Studie des Imperial College in London, die von 2,2 Millionen Toten in den USA ausging, sollten überhaupt keine Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen werden.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in den USA liegt der Johns-Hopkins-Universität zufolge bereits bei mehr als 140 000. Mehr als 2500 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19. Besonders besorgniserregend ist die Lage im Bundesstaat New York. Hotspots drohen sich aber auch in Chicago und New Orleans zu entwickeln.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, sagte dem Sender ABC, dass trotz der Ausweitung der Maßnahmen mehr Menschen sterben werden. „Wie viele genau wir verlieren werden, ist unsicher und hängt von der Wirksamkeit unserer Anstrengungen ab.“