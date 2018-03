Washington Sechs Minuten und 20 Sekunden – so lange hat das Schulmassaker von Parkland im US-Bundesstaat Florida gedauert, und ungefähr so lange steht auch die überlebende Schülerin Emma Gonzalez auf der Bühne in Washington. Hunderttausende Demonstranten schauen der jungen Aktivistin am Samstag gebannt zu, als sie erst eine emotionale Rede über ihre 17 toten Mitschüler hält und schließlich minutenlang mit Tränen im Gesicht schweigt, bis ein Timer klingelt und die sechs Minuten und 20 Sekunden vorbei sind.

An der Marjory Stoneman Douglas High School hatte ein 19-Jähriger am 14. Februar 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Seitdem haben Gonzalez und weitere überlebende Schüler eine Protestaktion gegen Waffengewalt und für striktere US-Waffengesetze gestartet. Dem Aufruf der Aktivisten nach Massenprotesten unter dem Titel „Marsch für unsere Leben“ sind landes- und weltweit Abertausende Menschen gefolgt. Allein in Washington gingen den Organisatoren zufolge rund 800 000 auf die Straße.

Um US-Präsident Donald Trump blieb es an diesem Wochenende ruhig: Er reiste zu seinem privaten Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida.