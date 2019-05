Washington Was Donald Trumps Maßstab für seinen Vorschlag zur Einwanderungsreform gewesen sei, daran ließen Mitarbeiter des US-Präsidenten keine Zweifel. Der Plan für den künftigen Umgang mit Migranten könnte über die nächsten zehn Jahre rund 600 Milliarden Dollar zum Brutto-Sozialprodukt der Vereinigten Staaten beitragen, hieß es im Weißen Haus. Sprich: Wachstum und die Schaffung neuer Jobs sind die wichtigsten Leitlinien Trumps bei der Neuregelung der Einwanderung: ein politisch brisantes Thema, bei dem sein Vorgänger Barack Obama keine Fortschritte gemacht hatte.

Wohl keine Kooperation

Das lag auch daran, dass die Republikaner in sechs von acht Jahren der Amtszeit Obamas im US-Repräsentantenhaus die Mehrheit stellten und keine Lust zur Kooperation verspürten. Ein ähnliches Schicksal dürfte auch Trumps Pläne treffen, denn in der größeren Kammer des Kongresses haben die Demokraten das Sagen, und die Weichen sind auf Blockade gestellt.

So wird das Konzept des Präsidenten vorerst nur auf dem Papier existieren. Es sieht als wichtigsten Kernpunkt vor, ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild einzuführen, das beispielsweise die Qualifikation und Sprachkenntnisse der potenziellen Einwanderer berücksichtigt und dem Familiennachzug einen geringeren Stellenwert gibt. Wären diese Regeln Trumps schon früher angewandt worden, hätten beispielsweise die Eltern seiner Frau Melania kaum eine Chance gehabt, in die USA einzureisen und eine der begehrten „Greencards“ zu erhalten.

Gleichzeitig will der Präsident die beliebte „Greencard-Lotterie“, durch die das Außenministerium jedes Jahr bis zu 55 000 permanente Aufenthaltsgenehmigungen an Bürger aus Ländern mit einer niedrigen Einwanderungsquote vergibt, ganz abschaffen. Eine Prüfung der englischen Sprachkenntnisse und ein Wissenstest sollen ebenfalls Bestandteil der Reform sein, an deren Verwirklichung Trump optimistisch nach den nächsten Wahlen 2020 glaubt.

Knapp zwei Drittel des jährlichen Einwanderungskontingents von rund einer Million sollen gut ausgebildete junge Menschen stellen, denn das bisherige System benachteilige „Genies und brillante Köpfe“, so der Präsident. Man werde künftig in aller Klarheit sagen, was die Anforderungen seien, wenn man US-Staatsbürger werden wolle.

Das fordern Demokraten

Die Demokraten in Washington fordern weiterhin eine Amnestie für jene Illegalen im Land, die von ihren Eltern einst hereingeschleust worden sind und die heute unter der Bezeichnung „Dreamer“ lediglich geduldet sind. Trump hat die „Dreamer“ in seinem Plan nicht erwähnt. Die Opposition vermisst auch klare Akzente beim Umgang mit Tausenden Asylsuchenden aus lateinamerikanischen Staaten.