Washington /El Paso Wenige Tage vor einem drohenden neuen „Shutdown“ der US-Regierung ist eine Einigung im Haushaltsstreit in den Vereinigten Staaten nähergerückt. Die Unterhändler von Republikanern und Demokraten im Kongress verkündeten am Montagabend (Ortszeit) in Washington, sie hätten eine grundsätzliche Einigung gefunden – ohne aber Einzelheiten zu nennen. An Details soll weiter gearbeitet werden.

Unklar ist, ob US-Präsident Donald Trump einer solchen Vereinbarung zustimmen würde, die deutlich weniger Geld für eine Grenzbefestigung vorsieht, als von ihm verlangt.

Nach Berichten mehrerer US-Medien sind rund 1,4 Milliarden Dollar für Barrieren entlang der Grenze zu Mexiko vorgesehen. Davon könnten 55 Meilen (rund 88 Kilometer) an neuen „Mauer“-Abschnitten errichtet werden.

Trump hatte für eine Grenzmauer zu Mexiko mehr als fünf Milliarden Dollar gefordert, was die oppositionellen Demokraten aber ablehnten. Trump wiederum weigerte sich, ein Haushaltsgesetz für mehrere Bundesministerien und deren untergeordnete Behörden zu unterzeichnen, wenn er das Geld nicht bekomme. Der Republikaner ist im Kongress auf Stimmen der Demokraten angewiesen, die seit der Zwischenwahl im November im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben.

Ende Januar einigten sich Demokraten und Republikaner im Kongress sowie der Präsident auf einen Übergangshaushalt von drei Wochen. In dieser Frist, die am 15. Februar – also an diesem Freitag – ausläuft, soll ein Kompromiss gefunden werden. Um zu verhindern, dass Teilen der Regierung erneut das Geld ausgeht, müssten beide Kongresskammern ein Haushaltsgesetz rechtzeitig vor Ablauf der Frist beschließen – und Präsident Donald Trump müsste es unterzeichnen.