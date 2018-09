Washington Für Sarah Sanders, die Pressesprecherin von Donald Trump, ist das neue Buch „Fear“ („Angst“) des legendären US-Reporters Bob Woodward nichts anderes als „erfundene Geschichten, viele davon von verärgerten früheren Mitarbeitern“.

Für andere sind die in dem am 11. September offiziell erscheinenden Werk genannten Interna, zusammengetragen von dem Mann, der mit seinem Kollegen Carl Bernstein den „Watergate“-Skandal enthüllte und im Jahr 1974 US-Präsident Richard Nixon zu Fall brachte, nur ein erneuter Hinweis auf die Amtsunfähigkeit des amtierenden Präsidenten. „Wenn nur zehn Prozent der von Woodward zitierten Vorfälle stimmen“,sagt CNN-Analyst Van Jones, „sind wir in einem ganz gefährlichen Bereich.“

Bisher hat kein Buch über Trump ein solch erschütterndes und beängstigendes Bild eines heillos überforderten und von Verfolgungswahn geprägten Präsidenten gezeichnet, dessen Mitarbeiter täglich vor allem damit beschäftigt sind, den Schaden, den Trump anrichten könnte, minimal zu halten.

Schon die Einstiegsszene Woodwards, dessen Verlag Kopien des Buches bereits CNN und natürlich der „Washington Post“ zugespielt hat, soll dramaturgisch perfekt die Brisanz der Präsidentschaft untermauern. Darin befindet sich Gary Cohn, Trumps ehemaliger Chefberater für Wirtschaftsfragen, für einen Moment allein im „Oval Office“. Er sieht einen Brief auf dem Schreibtisch Trumps, den dieser unterschreiben soll. In ihm soll das Freihandelsabkommen mit Südkorea aufgekündigt werden.

Cohn ist höchst besorgt, als er es liest. Denn er fürchtet: Ein solcher Schritt könne ein geheimes Programm in Südkorea gefährden, das es den USA erlauben soll, den Start einer nordkoreanischen Rakete nur Sekunden nach dem Abschuss zu entdecken. „Ich habe das Dokument von seinem Schreibtisch gestohlen“, soll Cohn später einem Mitarbeiter gesagt haben, der offenbar wiederum mit Woodward plauderte. Und Cohn soll angefügt haben: „Er wird dieses Dokument nie zu sehen bekommen. Ich muss dieses Land schützen.“

Wahrheit oder Fiktion? Woodwards Buch nennt bei zahlreichen Beispielen für die Dysfunktionalität Trumps nur selten direkte Augen- oder Ohrenzeugen. Eine der Ausnahmen ist Rob Porter, der frühere „Staff Secretary“ im Weißen Haus und in dieser Rolle über alle wesentliche Vorgänge im „West Wing“ informiert. „Ein Drittel meines Jobs bestand darin, auf einige wirklich gefährliche Ideen, die er hatte, zu reagieren und zu versuchen, ihm Gründe anzuführen, auf diese zu verzichten“, soll Porter gesagt haben.

Eine der Ideen war dem Buch zufolge, dass Trump den syrischen Diktator Baschar al-Assad töten lassen wollte. Hinzu kommt Woodwards Worten zufolge die Unfähigkeit Trumps, außenpolitisch und sicherheitspolitisch relevante Vorgänge zu begreifen. So soll der Präsident, der offenbar alles durch die Lupe eines Geschäftsmannes betrachtet, im Januar dieses Jahres gefragt haben, warum denn die USA so viel Geld für Truppen in Südkorea ausgeben würden. Ein Vorgang, der den Verteidigungsminister zur Aussage animiert haben soll: Trump habe „die Auffassungsgabe eines Fünftklässlers“.