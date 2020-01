Washington Es war die kühne Entscheidung eines Präsidenten, der sich bisher so gar nicht als Feldherr sah und

militärischen Konflikten in den vergangenen drei Jahren aus dem Weg gegangen war. Doch mit der gezielten Tötung von General Ghassem Soleimani, dem Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden innerhalb der „Revolutionsgarden“, wagte Donald Trump am Donnerstag das, was seine Vorgänger Barack Obama und George W. Bush noch bewusst vermieden hatten, weil sie einen Krieg mit Teheran befürchteten.

Zwei von einer sogenannten „Reaper“ („Sensenmann“) -Drohne auf ausdrücklichen Befehl Trumps abgefeuerte Sprengkörper hatten zu nächtlicher Stunde am Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad die beiden Autos getroffen, mit denen Soleimani und Begleitung Minuten zuvor von einem Privatjet abgeholt worden waren. Die Dunkelheit bot dem General, der nach einer der Attacke folgenden Pentagon-Erklärung mit seinen Brigaden für den Tod Hunderter amerikanischer und verbündeter Soldaten verantwortlich gewesen sei, und sechs weiterer Personen im Konvoi – darunter auch führender Vertreter irakischer Milizen, die Teheran nahestehen – keinen Schutz gegen die Technologie der CIA und der offenbar gut informierten Zuarbeiter am Boden.

Während der religiöse Führer im Iran, Ajatollah Ali

Chamenei, eine dreitägige Staatstrauer für den Mann anordnete, den viele als seinen möglichen Nachfolger sahen, und von „harscher Vergeltung“ sprach, zeigten die Reaktionen in Washington, wie tief das Land entlang der Parteilinien gespalten ist.

Trumps mächtige Gegenspielerin Nancy Pelosi, die den Präsidenten seines Amtes entheben will, lamentierte über die Tatsache, dass Trump zuvor nicht den Kongress informiert habe und sich den Militärschlag nicht autorisieren ließ. Allerdings gilt der US-Präsident als Ober-

befehlshaber, der eine solche Genehmigung der Volksvertreter nicht benötigt, wenn es darum geht, das Leben von US-Bürgern zu verteidigen.

Am Mittwoch noch hatte Verteidigungsminister Mark Esper in einer kryptischen Bemerkung in Richtung Iran verkündet, man werde nicht vor einem präventiven Schlag zurückschrecken, falls es notwendig werde. Den Namen Soleimani hatte Esper dabei nicht erwähnt – doch in Washington gehen Beobachter davon aus, dass die Reisepläne des aus Syrien in Bagdad ankommenden Soleimani da schon dem US-Geheimdienst bekannt gewesen waren.

In den USA richtet man sich nun Berichten zufolge auf heftige Reaktionen des Iran ein, die der „New York Times“ zufolge neben Cyberattacken auch neue Terrorakte umfassen dürften. Damit ist fraglich, ob das Kalkül von Trump und seiner Militärs aufgehen wird, die die Eliminierung Soleimanis mit den Worten begründen ließen, der Iran solle vor künftigen Angriffsplänen abgehalten werden. Der Demokrat und Abgeordnete Andy Kim, der unter Barack Obama für den Irak verantwortlich war, formulierte die Befürchtung, nun könne es eben jene Gewalt und jenes Chaos geben, das man viele Jahre lang vermeiden wollte. Pelosi hatte beklagt, Trump setze durch seine „provokative und unangemessene Aktion“ die Leben von US-Soldaten, Diplomaten und anderer aufs Spiel.

Unter Republikanern gab es jedoch fast einmütiges Lob für die Tötungsanordnung, die Trump von seinem Feriensitz Mar-al-Lago in Florida

getroffen hatte und am Freitag auf Twitter so begründete: „Soleimani tötete und verwundete Tausende von Amerikanern und plante, mehr umzubringen.“

Vorausgegangen waren eine Belagerung und Beschädigung des US-Botschaftskomplexes in Bagdad durch von Teheran gesteuerte irakische Milizen, die gegen die Tötung von Kämpfern bei einem US-Luftschlag protestierten. Dieser Luftschlag war wiederum die Folge eines Milizenangriffs, bei der unter anderem auch ein US-Staatsbürger ums Leben gekommen war. Diese Spirale der Gewalt fand durch die Soleimani-

Tötung ihren vorläufigen Höhepunkt. Der Bagdad-Besuch des iranischen Generals wird in Washington in konservativen Kreisen auch als Beleg dafür gesehen, dass Teheran die Zukunft des Irak weiter eng mitbestimmen will.