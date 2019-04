Guantánamo: Kommandeur entlassen

Washington Der für das US-Gefangenenlager Guantánamo zuständige Kommandeur, Konteradmiral John Ring, ist seines Amtes enthoben worden. Grund sei „der Verlust des Vertrauens in seine Fähigkeit zu kommandieren“, teilte das US Southern Command in Doral im Bundesstaat Florida mit. Demnach soll der Schritt laut einer Sprecherin des Southern Command auf Ermittlungen gefolgt sein, die seit März gegen Ring gelaufen seien. Der „New York Times“ zufolge hatte sich Ring für einen Neubau eines Hochsicherheitstrakts für die Häftlinge eingesetzt, die im streng geheimen „Camp 7“ einsitzen. Dabei handelt es sich um 15 Gefangene von „hohem Wert“.