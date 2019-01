Washington US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede an die Nation eindringlich für eine umstrittene Mauer an der Grenze zu Mexiko geworben und dies mit einer schweren Krise begründet. Zugleich forderte Trump die oppositionellen Demokraten auf, ihre Blockade gegen die Finanzierung der Mauer aufzugeben. „An unserer Südgrenze gibt es eine wachsende humanitäre und Sicherheitskrise“, sagte Trump während einer Fernsehansprache am Dienstagabend (Ortszeit) im Oval Office des Weißen Hauses in Washington. „Das ist eine humanitäre Krise, eine Krise des Herzens und eine Krise der Seele.“

Die Demokraten machten dagegen Trump Vorwürfe, Angst zu säen und eine Eskalation zu betreiben. Ein Ende des Haushaltsstreits und des teilweisen Regierungsstillstandes in den USA ist nicht in Sicht, weil Trump das Budget erst freigeben will, wenn die Ausgaben in Höhe von rund fünf Milliarden Dollar für den Bau der Mauer geklärt sind. Rund 800 000 Regierungsmitarbeiter müssen wegen der Haushaltssperre zumindest vorübergehend ohne Bezahlung arbeiten oder im Zwangsurlaub ausharren.

Der Präsident gab erneut den Demokraten die Schuld für die Lage und sagte, der Stillstand sei allein darauf zurückzuführen, dass sie „Grenzsicherheit nicht finanzieren wollen“. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und ihr Parteikollege, der Frontmann der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, warfen Trump dagegen in einer eigenen Ansprache vor, eine Krisensituation zu fabrizieren. Der Präsident habe sich entschlossen, Angst zu säen, man selbst wolle dagegen Fakten liefern, sagte Pelosi. „Fakt ist: Präsident Trump muss aufhören, das amerikanische Volk als Geisel zu halten, er muss aufhören, eine Krise zu fabrizieren, und er muss die Regierung wieder zum Laufen bringen.“

Während Trump ein Krisenszenario beschwört, stellen Experten die Lage an der Grenze anders dar. Das „Migration Policy Institute“ etwa weist darauf hin, dass die Zahl der Festnahmen an der Grenze in der langfristigen Tendenz rückläufig ist. Die Zahlen dienen als Gradmesser für illegale Grenzübertritte. Im Haushaltsjahr 2000 gab es insgesamt rund 1,6 Millionen Festnahmen an der Südwestgrenze, 2010 waren es rund 448 000. Im Haushaltsjahr 2018 verzeichneten die Behörden rund 397 000 – laut Zahlen der US-Grenzschutzbehörde CBP.