Washington Ein Flugpassagier marschiert mit geladener Waffe durch den Airport von Atlanta und fliegt bis nach Japan. Die Steuerbehörde IRS arbeitet mit einer Notbesetzung – wer eine Rückzahlung erwartet, wird sich gedulden müssen. Und in der Küche des Weißen Hauses bleiben die meisten Herde kalt. Als US-Präsident Donald Trump kürzlich eine siegreiche College-Footballmannschaft empfing, servierte er den Spielern Hamburger, Chicken-Sandwiches und Salate von nahen Fast-Food-Restaurants.

Rund 800 000 Staatsangestellte befinden sich angesichts des Haushaltsstreits in Washington derzeit in einem unbezahlten Zwangsurlaub oder müssen ohne Bezüge arbeiten. In seiner vierten Woche zeigt der „Shutdown“ in den USA massive Konsequenzen an allen Fronten: An mehreren großen Flughäfen wie Miami wurden ganze Terminals geschlossen, weil nicht genug Kontrolleure an den Sicherheitsschleusen zur Verfügung standen. Viele hatten sich aus Wut über die Lage einfach krankgemeldet – sie sahen nicht ein, dass sie unbezahlt arbeiten sollten. Zwar sollen laut einer Verfügung des Weißen Hauses alle Staatsbedienstete nach Ende des „Shutdown“ – das noch nicht abzusehen ist – rückwirkend bezahlt werden. Doch erst einmal heißt es: ohne Gehaltsscheck über die Runden zu kommen.

Die US-Küstenwache beispielsweise, deren Matrosen derzeit ebenfalls unbezahlt Dienst leisten, gab ein Flugblatt mit Tipps heraus: Wer knapp bei Kasse sei, könne doch in der Nachbarschaft Hunde ausführen, sich als Babysitter anstellen lassen oder bei einem „garage sale“ Haushaltsgegenstände auf dem Bürgersteig verkaufen. Kritiker sahen jedoch diese Empfehlungen als Zynismus – und die Küstenwache zog das Infoblatt wieder zurück.

Banken melden derzeit einen Ansturm von Staatsangestellten, die kurzfristige Kredite beantragen, um die nächste fällige Miete oder Hypothek bezahlen zu können. Was wiederum zeigt: Zahlreiche Amerikaner haben zu wenig finanzielle Reserven für Notfälle – und leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck.

Wie Scott Jones, ein Geologe im US-Staatsdienst, der kürzlich mit seiner schwangeren Frau Kelly und zwei kleinen Kindern von Louisiana nach Kalifornien – der Bundesstaat mit den höchsten Lebenshaltungs-Kosten – gezogen ist. Seit der Woche vor Weihnachten hat es kein Geld mehr für Familie Jones gegeben. Doch Darlehensrückzahlungen in Höhe von umgerechnet 1000 Euro für einen staatlichen Studenten-Kredit sowie die Monatsmiete von umgerechnet 1500 Euro warten ebenso wie Ausgaben für Lebensmittel, Benzin und die Stromversorgung. Jones ist deshalb dem Beispiel von rund 1000 anderen Betroffenen gefolgt – und hat eine Online-Spendenkampagne in eigener Sache gestartet. Nun wundert er sich über die Großzügigkeit der Mitmenschen: Ursprünglich wollte er 4000 US-Dollar einsammeln, doch am Donnerstag waren bereits – teilweise von anonymen Spendern – 9575 US-Dollar eingegangen.