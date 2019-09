Washington /Kabul US-Präsident Donald Trump hat mit einem überraschenden Abbruch von Gesprächen zwischen den USA und den Taliban große Irritationen ausgelöst. Trump schrieb am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter, er habe ursprünglich für diesen Sonntag in Camp David geheime Treffen mit den Taliban und – getrennt davon – mit Afghanistans Präsident Aschraf Ghani geplant. Wegen eines tödlichen Anschlags der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul, bei dem auch ein US-Soldat ums Leben kam, habe er die Treffen aber abgesagt – und ebenso die „Friedensverhandlungen“. Ob und wie es nun weitergeht, ist offen. US-Außenminister Mike Pompeo schloss eine Wiederaufnahme der Verhandlungen nicht aus. Auch die Taliban erklärten, sie seien weiter gesprächsbereit.

Die USA und die Taliban sprechen seit Juli 2018 über eine politische Lösung des bald 18 Jahre dauernden Konflikts in Afghanistan. Der US-Chefunterhändler Zalmay Khalilzad hatte am vergangenen Montag gesagt, man habe sich „grundsätzlich“ auf ein Abkommen geeinigt. Die „grundsätzliche“ Einigung sei aber erst endgültig, wenn sich Trump damit einverstanden erkläre. In dem Fall könne das Abkommen in den kommenden Tagen verkündet werden. Nun kam alles anders.

Die Taliban hatten ihre Angriffswelle in Afghanistan in den vergangenen Tagen mit mehreren Anschlägen fortgesetzt. Bei einem Autobombenanschlag in Kabul waren am Donnerstag zwölf Menschen getötet worden, davon zwei Nato-Soldaten – einer von ihnen Amerikaner. Die Taliban bekannten sich zu der Attacke. Seit Jahresbeginn kamen insgesamt 16 US-Soldaten in Afghanistan ums Leben.

Die Gespräche zwischen den USA und den Taliban über Wege zu einem Frieden wurden in den vergangenen Monaten generell von Gewalt überschattet. Dass Trump nun einen einzelnen Anschlag zum Anlass nahm, den langwierigen Prozess im letzten Moment abzubrechen, kam mehr als überraschend.

Für einen Neustart der Gespräche müssten die Taliban bedeutsame Zusagen machen und diese vor allem einhalten, sagte Pompeo am Sonntag dem Sender CNN. Er äußerte sich nicht konkret, ob und wann die Friedensgespräche wieder aufgenommen werden könnten.