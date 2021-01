Liveblog zum Ausbruch der Gewalt: US-Kongress bestätigt Joe Biden als Präsidenten

Washington Szenen der Gewalt in der US-Hauptstadt Washington: Anhänger von US-Präsident Donald Trump haben den US-Kongress erstürmt und damit die Sitzung zur Bestätigung des Wahlsieges von Trumps gewähltem Nachfolger Joe Biden unterbrochen.

Am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) wurde dann der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl offiziell bestätigt. Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence gab das amtliche Endresultat in einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern bekannt.

Nach Angaben der Polizei sind vier Menschen bei den Unruhen ums Leben gekommen. Die Polizei ging mit Blendgranaten und Tränengas gegen die Angreifer vor. In der Senatskammer rief einer von ihnen vom Podium: „Trump hat diese Wahl gewonnen.“ Nach einigen Stunden hieß es zwar, das Kapitol sei wieder gesichert.

Doch die Lage im ganzen Land bleibt angespannt. Wir halten Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Liveblog zu Unruhen in Washington

Der künftige US-Präsident Joe Biden sprach von einem Angriff auf die Demokratie. „Das Kapitol zu stürmen, Fenster einzuschlagen, Büros zu besetzen, den Senat der Vereinigten Staaten zu besetzen, durch die Schreibtische des Repräsentantenhauses im Kapitol zu stöbern und die Sicherheit ordnungsgemäß gewählter Beamter zu bedrohen, ist kein Protest“, sagte Biden. „Es ist Aufruhr.“ Auch international lösten die Unruhen Besorgnis aus.

A pro-Trump mob breached the Capitol in Washington on Wednesday, prompting a lockdown and parts of the building to be evacuated. https://t.co/24VQQKcZ69 pic.twitter.com/nwoFHqa0zh — The New York Times (@nytimes) January 6, 2021

Die örtliche Polizei zeigte sich machtlos gegen den Ansturm und forderte Verstärkung an. Die Volksvertreter verbarrikadierten sich in ihren Büros, während Beobachter von beispiellosen Szenen sprachen. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell und andere Politiker wurden begleitet von Mitarbeitern und Polizei hinausgeführt. Auch Mitglieder des Repräsentantenhauses verließen das Gebäude. Da in der Rotunde des Kapitols Tränengas eingesetzt wurde, forderte die Polizei die Abgeordneten auf, Gasmasken aufzusetzen. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, verhängte eine Ausgangssperre.

Kommentar zu Unruhen in Washington Eine Blamage für die Weltmacht USA

Zuvor hatten Trump und einige Republikaner den Druck auf Vizepräsident Mike Pence erhöht, bei der Zertifizierung den Ausgang in mehreren Bundesstaaten für ungültig zu erklären und die Zählung der Wahlleute zu stoppen. Pence hatte dazu jedoch erklärt, eine solche Aktion stehe ihm verfassungsrechtlich nicht zu. Trump soll nach dieser Absage durch Pence seinen Vizepräsidenten scharf kritisiert und getobt haben.

Zuvor hatte Trump in seiner Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen. Bei seiner Rede forderte er Zehntausende anwesende Unterstützer dazu auf, sich den „Diebstahl“ der Wahl nicht gefallen zu lassen. Infolge der Proteste rief Trump seine Anhänger auf Twitter allerdings dazu auf, sich friedlich zu verhalten. Mehrere frühere Weggefährten drängten Trump, deutlicher zu werden und die Aktion der Demonstranten klar zu verurteilen. „Sie sind der Einzige, auf den sie hören werden“, sagte Trumps frühere Kommunikationschefin Alyssa Farah. „Verurteilen Sie das jetzt.“ Trumps früherer Stabschef Mick Mulvaney schrieb: „Der Tweet des Präsidenten ist nicht genug. Er kann das jetzt stoppen und muss genau das tun. Sagen Sie diesen Leuten, dass sie nach Hause gehen sollen.“

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

US-Demokraten gewinnen Weißes Haus, Kongress und Senat

Dem Aufruhr war eine schwere Niederlage der Republikaner vorausgegangen. Zum ersten Mal in zehn Jahren werden die US-Demokraten nicht nur das Weiße Haus, sondern auch beide Kammern des Kongresses kontrollieren. Daran bestanden nach den Senats-Stichwahlen im Bundesstaat Georgia so gut wie keine Zweifel mehr. Der Demokrat Raphael Warnock wurde bereits in der Nacht zu gestern von führenden Medien zum Sieger über die amtierende Senatorin Kelly Loeffler ausgerufen und wird künftig als erster afro-amerikanischer Senator Georgia in Washington repräsentieren. Und dem ebenso führenden Demokraten Jon Ossoff, der sich gestern angesichts eines 16.000 Stimmen-Vorsprungs bereits zum Sieger erklärte, ist der Erfolg über den Republikaner David Perdue nach menschlichem Ermessen ebenso nicht mehr zu nehmen, da gestern abend (MEZ) nur noch zwei Prozent der abgegebenen Stimmen auszuzählen waren und diese aus Bezirken kommen, die als Hochburgen der Demokraten gelten.

Dieser klar absehbare Stichwahl-Ausgang wird künftig für ein 50 zu 50-Patt im Senat sorgen, doch Vizepräsidentin Kamala Harris könnte bei einer solchen Situation den Spielregeln zufolge mit ihrer Stimme einen Erfolg der Demokraten sicherstellen. Für Joe Biden hat dies massive positive Folgen. Budget-Entscheidungen und Steuererhöhungen, die lediglich eine einfache Mehrheit benötigen, lassen sich für Biden durchsetzen, wenn die Partei Geschlossenheit zeigt. Das gleiche gilt für Kabinettsposten und Richter-Besetzungen. Künftig wird nicht mehr der Republikaner Mitch McConnell als Mehrheitssprecher im Senat das Sagen haben, sondern der New York Senator Charles Schumer. Und Schumer dürfte dafür sorgen, dass Biden viele seiner Wahlversprechen zügig umsetzen kann. Wie beispielsweise die von der Partei geforderten Maßnahmen und Milliarden-Investitionen für ein „saubere“ Energieversorgung, eine Senkung der Kosten im Gesundheitswesen, höhere Steuern für Reiche sowie eine Beschleunigung des Coronavirus-Impfprogramms und neue Hilfspakete für die Bürger und die US-Unternehmen.

Verlust des US-Bundesstaats Georgia tritt Republikaner ins Mark

Der für die Republikaner so schmerzhafte Verlust des traditionell „roten“ Bundesstaates Georgia kam trotz mehrerer Wahlkampfauftritte Trumps in der Region und der Investition von mehreren hundert Millionen Dollar zustande. Erste Analysen zeigen, dass die Wahlbeteiligung von konservativen Bürgern hinter den Erwartungen zurückblieb und dies den Kandidaten Loeffler und Perdue am Ende den Sieg kostete. Die Demokraten wiederum profitierten gleichzeitig von einer hohen Beteiligung vor allem afro-amerikanischer Wähler in den Vororten großer Städte wie Atlanta. Das konservative Magazin „National Review“ bilanzierte gestern zu den Gründen für das schlechte Abschneiden der Republikaner: Die Kandidaten seien nicht beeindruckend gewesen, und Trump habe sich „wie ein Verrückter verhalten“. Damit bezieht sich der Kommentator auch auf einen Anruf Trumps beim Innenminister von Georgia. In dem mit möglicherweise mit strafrechtlichen Folgen verbundenen Telefonat hatte der Präsident gefordert, der Minister solle ihm die nötigen Stimmen für einen Wahlerfolg finden. Die Begeisterung für die beiden konservativen Bewerber litt am meisten in ländlichen Gebieten, in denen früher die Republikaner besondere Stärke gezeigt hatten. Das Online-Politikmagazin Axios kommentierte dazu, die Partei gebe nun Trump die Schuld daran, zwei „einfache Siege“ sabotiert zu haben - auch indem er immer wieder Zweifel an der Zuverlässigkeit des Wahlvorgangs gesät habe.

Die Zweifel an einer korrekten Wahl zeigten sich dann auch durch die Proteste von Zehntausenden Trump-Anhängern in Washington, die mit ihren Demonstrationen unter dem Motto „Rettet Amerika“ die Zertifizierung des Biden-Sieges durch den US-Kongress begleiteten. Um Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten aus dem linken Lager zu vermeiden, wurde sogar die Nationalgarde eingesetzt. Die für den Abend (MEZ) geplante politisch umstrittene Zertifizierung musste dann jedoch vorerst unterbrochen werden, nachdem es Trump-Anhängern gelang, in das Kapitolsgebäude vorzudringen.