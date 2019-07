Washington /London Nach der Enthüllung vertraulicher Berichte über die amerikanische Regierung hat US-Präsident Donald Trump dem britischen Botschafter in Washington Versagen vorgeworfen. Kim Darroch habe „dem Vereinigten Königreich nicht gut gedient. Wir sind keine großen Fans dieses Mannes“, antwortete er am Sonntag auf Reporterfragen nach jüngst durchgestochenen Memos des hohen Diplomaten. Darin lässt sich der Botschafter äußerst negativ über die Arbeitsweise der Regierung in Washington aus, auch mit Blick auf Trumps Außenpolitik.

Deutliche Worte

Die britische Zeitung „Mail on Sunday“ hatte die eigentlich für das Außenministerium in London bestimmten diplomatischen Berichte publik gemacht. Wer die Dokumente durchstach, ist noch unklar. In den kommenden Tagen sollen interne Untersuchungen eingeleitet werden.

In einer der Memos schrieb Darroch laut dem Bericht der „Mail on Sunday“: „Wir glauben nicht unbedingt, dass diese Regierung substanziell normaler werden wird, weniger dysfunktional, weniger unberechenbar; weniger gespalten, weniger diplomatisch ungeschickt und unfähig.“ Der Botschafter betont ferner mit Blick auf Trump: „Für einen Mann, der in das höchste Amt des Planeten aufgestiegen ist, strahlt Präsident Trump Unsicherheit aus.“ Er hege Zweifel, ob das Weiße Haus „jemals kompetent wirken“ werde.

Der Diplomat zähle in dem Schreiben eine Reihe von Empfehlungen auf, wie die britische Regierung mit ihren amerikanischen Kollegen umgehen solle, heißt es in dem Bericht weiter. Mit Trump könne man sich nur verständigen, indem man sich mit einfachen Worten und unverblümt ausdrücke. Ferner riet Darroch dazu, Schmeicheleien zu benutzen und Trumps Ego zu umgarnen.

Den Memos zufolge glaubt Darroch nicht daran, dass sich an der isolationistischen Politik des US-Präsidenten etwas fundamental ändern werde. Der Prunk bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien, wo Trump von Queen Elizabeth II. empfangen wurde, habe ihn zwar „überwältigt“, aber: „Das ist immer noch das Land des America First“, erläuterte Darroch mit Blick auf Trumps Leitsatz „Amerika zuerst“.

Die Einschätzungen stammen aus dem Zeitraum von 2017 bis in die Gegenwart. Das Außenministerium bestritt die Authentizität nicht. Es erklärte, die Ansichten von Botschaftern stimmten nicht unbedingt mit denen von Ministern oder der Regierung überein. „Aber wir bezahlen sie dafür, dass sie ehrlich sind, genau wie der US-Botschafter hier seine Lesart der Politik und Persönlichkeiten von Westminster nach Hause schicken wird“, hieß es.

Ehrliche Einschätzung

Darrochs Ansichten über die Trump-Regierung dürfte für Verlegenheit sorgen, zumal Trump kurz nach seinem Wahlsieg 2016 erklärt hatte, dass er den Brexit-Hardliner Nigel Farage für einen exzellenten britischen Botschafter in den USA halte. Farage forderte bereits den Rücktritt des Botschafters. „Kim Darroch ist für den Job völlig ungeeignet, und je früher er weg ist, desto besser“, twitterte er.