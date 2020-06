Rassismus: Die Polizei auflösen – und dann?

Washington /Minneapolis Für Lisa Bender, Präsidentin des Stadtrats von Minneapolis, steht längst fest, welche Konsequenzen der Tod des 46-jährgen George Floyd in Polizeigewahrsam haben sollte: „Wir werden die Polizei in Minneapolis auflösen und mit einem neuen wegweisenden Modell für die öffentliche Sicherheit ersetzen“, verkündete sie jetzt auf Twitter. Sprich: Die 1100 Polizeimitarbeiter, die rund 400 000 Notrufe pro Jahr beantworten, sollen in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Wie künftig für Sicherheit für die 430 000 Bürger in der Stadt gesorgt werden soll und wie ein neues „Modell“ für Recht und Ordnung aussehen könnte, darüber schweigen sich Bender und andere Kritiker der Polizei bisher aus.

Auch in anderen Großstädten wie Los Angeles, Philadelphia oder New York wird der Ruf aus dem linken Spektrum immer lauter, der örtlichen Polizei die öffentlichen Gelder zu entziehen oder den Polizeiapparat ganz aufzulösen. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, kündigte jetzt eine Kürzung des Polizeibudgets von bis zu 150 Millionen Dollar an, nachdem Aktivisten der „Black Lives Matter“-Bewegung vor seinem Privathaus demonstriert hatten.

Gelder kürzen

Für die „Black Lives Matter“-Aktivisten ist eine von manchen Metropolen versprochene Polizeireform, die unter anderem umstrittene Methoden zur Fixierung von Festgenommenen beseitigen soll, bei Weitem nicht genug. „Black Lives Matter“ und rund 100 weitere Organisationen, die sich für Bürgerrechte von Minderheiten einsetzen, starteten diese Woche eine landesweite Petition in den USA. Und fordern, dass Bürgermeister und Stadträte der Polizei Gelder entziehen und diese stattdessen für den Gesundheits- und Erziehungsbereich einsetzen. Dass dies Massenentlassungen und weniger Cop-Präsenz auf den Straßen bedeuten würde, nehmen die Organisationen in Kauf.

In New York mehren sich die Stimmen, der Polizei für das nächste Haushaltsjahr mindestens eine Milliarde Dollar vorzuenthalten. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, ein Demokrat, widersetzt sich bisher allerdings diesen Rufen. Und sagt: „Das ist nicht der richtige Weg nach vorn.“ Den wohl kuriosesten Vorschlag machte jetzt eine Kommentatorin der „Washington Post“. Hollywood solle keine Cop-Filme und Serien mehr produzieren, weil in diesen Polizeigewalt immer als gerechtfertigt dargestellt werde.

Bisher gibt es keine wissenschaftlich gesicherten Indizien dafür, dass eine Reduzierung der Polizei-Apparate und der Streifenfahrten auch tatsächlich zu einer Abnahme der derzeit so lautstark beklagten Fälle von „systematischem Rassismus“ der Cops gegenüber Minderheiten führt. Überhaupt hat derzeit die Debatte begonnen, ob die Daten überhaupt einen solchen Vorwurf der Bürgerrechts-Bewegungen rechtfertigen. Justizexpertin Heather MacDonald bestritt die Rassismus-Annahme in einem Beitrag für das „Wall Street Journal“.

Nicht repräsentativ

So sehr das Video vom Tod Floyds auch den Beobachter krank mache, so die Autorin – es sei dennoch nicht repräsentativ für die rund 375 Millionen Begegnungen, die die Polizei in den USA in jedem Jahr mit Bürgern habe. Erhebungen verschiedener Datenbanken und zuletzt auch der „Washington Post“ zeigen, dass jährlich rund 1000 Menschen von der Polizei erschossen werden. Die Hälfte der Getöteten sind in der Regel Weiße, Afroamerikaner machen rund 25 Prozent aus, obwohl sie nur 13 Prozent der Gesamtbevölkerung stellen.