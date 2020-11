NWZ-Kommentar zur US-Wahl: Beispielloser Affront von Donald Trump

Washington In den USA lief gestern die Stimmenauszählung noch. Und doch hat es der von einem „Betrug an der Öffentlichkeit“ redende Präsident Donald Trump in einem beispiellosen politischen Affront gewagt, die demokratischen Abläufe in Frage zu stellen – und sich vorzeitig und vorschnell zum Gewinner zu erklären. Er setzt nun darauf, dass der oberste Gerichtshof, den er frisch mit seiner konservativen Richterkandidatin bestücken konnte, ihm vier weitere Jahre im Amt liefert, indem die Auswertung von Stimmzetteln nach dem Wahltag gestoppt wird. Dafür gibt es jedoch keine gültige Rechtsgrundlage. Und deshalb ist eigentlich zu erwarten, dass Trumps faktenarmes Ansinnen auf Bundesstaats- und dann auf höchster Ebene abgewiesen wird. Doch er dürfte weiter von einer „gestohlenen Wahl“ fantasieren – und sich damit selbst betrügen.

So enttäuschend das Abschneiden der Demokraten beim Rennen um das Weiße Haus und für den wichtigen Senat bisher auch war - die Wahl könnte doch noch ein Happy End für Joe Biden haben. Denn selbst wenn er Pennsylvania, wo Trump einen großen Vorsprung hat, und Georgia verlieren sollte - gewinnt er in Arizona, Nevada, Michigan und Wisconsin, hat er den Sieg dennoch sicher. Und der Trend zeigte gestern in diese Richtung, weil die ausstehenden Briefwahlstimmen vor allem aus Metropolen kommen, die Demokraten bevorzugen. Das alles kann allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass das Abschneiden der Opposition im Land und auch der Demoskopen, die überwiegend einen Kantersieg Bidens über den leicht angreifbaren Präsidenten prophezeit hatten, dramatisch enttäuscht hat.

Wie konnten die Meinungsforscher und die Medien, die auf die Institute setzten, nach 2016 erneut so deutlich daneben liegen? Darauf gibt es gleich mehrere mögliche Antworten. Zum einen war der 77-jährige Biden mit seinen regelmäßigen verbalen Aussetzern offenbar doch ein schlechterer Kandidat, als es seine Partei wahr haben wollte. Er kandidierte vor allem als Anti-Trump – und nicht als starke eigene Persönlichkeit. Und er hatte zudem oft Probleme, seine Programmatik klar zu machen. Von diesem Begeisterungsdefizit in Teilen des Landes profitierte Trump in Bundesstaaten wie Florida und Ohio, die beide eigentlich von den Demokraten auf der Habenseite einkalkuliert worden waren. Und: Die hohe Zahl der Briefwähler, die tendenziell Biden bevorzugen, stellte einen großen Unsicherheitsfaktor dar, der von den Demoskopen – die sich nun erneut der Glaubwürdigkeitsfrage stellen müssen – offenbar nicht genug berücksichtigt worden ist. Denn wer erstmals seine Stimme per Post abgibt, tendiert eher zu Fehlern, die dann das Votum disqualifizieren können. Und deshalb hatte im irgendwie verrückten Jahr 2020 auch der Virus bei der Wahl seine Hand im Spiel.