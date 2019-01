Washington Das neue Jahr beginnt für die US-Demokraten mit einem Machtzuwachs. An diesem Donnerstag tritt das neue Repräsentantenhaus zusammen. Dort haben sie nach den Zwischenwahlen im November die Mehrheit und können Präsident Donald Trump mit ihrem politischen Programm das Leben schwer machen.

Als erstes dürften die Demokraten ihre bisherige Minderheitsführerin Nancy Pelosi zur Repräsentantenhausvorsitzenden wählen. Die 78-Jährige hatte sich zuletzt vor laufender Kamera mit Trump gefetzt. Jetzt wird sie wohl zur Nummer drei der USA nach Präsident und Vizepräsident.

Doch für die demokratische Mehrheit dürfte es ein Kaltstart werden, denn sie muss sich sofort in den Haushaltsstreit stürzen, wegen dessen Teile der Regierung im „Shutdown“ seit mehr als zehn Tagen stillstehen. Auf der anderen Seite erwarten die Wähler, dass die Demokraten ihre Wahlversprechen durchsetzen. Das wird nicht einfach gegen Trump und den Senat, wo die Republikaner die Mehrheit haben.

„Unser erster Tagesordnungspunkt wird die Beendigung des rücksichtslosen Trump-Shutdowns und die Wiedereröffnung der Regierung“, sagt der künftige Fraktionschef Hakeem Jeffries. Danach wollten sich die Demokraten darum kümmern, „unsere Demokratie zu beleben und unsere Regierung dem Volk zurückzugeben“.

Die Demokraten sind sich weitgehend einig, für eine Wiedereröffnung der Regierung zu stimmen, aber Trump die von ihm geforderten Milliarden für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu verweigern. Das sei die rote Linie bei den Ausgaben, sagt Jeffries. Eine Grenzmauer sei eine Vorstellung aus dem Mittelalter, die das Geld der Steuerzahler verschwende und die Grenze nicht sicherer mache.

Doch damit dürften Haushaltsstreit und Regierungsschließung nicht zu beheben sein. Die republikanische Mehrheit im Senat sträubt sich, über Beschlüsse des Repräsentantenhauses zu beraten, solange nicht sicher ist, dass Trump sie unterschreibt.

Der Präsident wiederum beharrt auf mindestens fünf Milliarden Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) für die Mauer und hat schon durchblicken lassen, dass er es keineswegs eilig hat, den teilweisen Stillstand seiner Regierung zu beenden. Vielmehr glaubt er, der Shutdown werde der neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus schaden.

Doch der Haushalt ist nicht die einzige Baustelle der Demokraten. Gleich am Donnerstag wollen sie neue Regeln für die Arbeitsweise des Repräsentantenhauses beschließen. So sollen Gesetze vor der Abstimmung im Plenum in den Ausschüssen beraten werden und Abgeordnete künftig nicht mehr in den Führungsgremien von Unternehmen sitzen dürfen.

Kommende Woche wollen die Demokraten zudem eine Resolution zur Verteidigung des unter Trump-Vorgänger Obama eingeführten Krankenversicherungssystems beschließen.

Viele Parlamentsneulinge brennen derweil auf eine Konfrontation mit Präsident Donald Trump. So kritisiert das jüngste Kongressmitglied Alexandria Ocasio-Cortez die Pläne der Parteiführung, einen Sonderausschuss zum Klimawandel einzurichten. Die 29-jährige Demokratin verlangt stattdessen ein Gremium für Investitionen in erneuerbare Energien, dessen Mitglieder keine Spenden von Unternehmen annehmen dürfen sollen, die mit fossilen Energieträgern Geschäfte machen. Es gehe darum, den Klimawandel als existenzielle Bedrohung wahrzunehmen.