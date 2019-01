Washington Neue Mehrheit, alter Streit – schon am ersten Sitzungstag des neuen US-Kongresses haben Opposition und Regierung rhetorisch schweres Geschütz aufgefahren. Die Demokraten beschlossen mit ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus am Donnerstag ein Gesetzpaket, mit dem die Regierung wieder arbeiten könnte. Da es aber nicht die von Präsident Donald Trump geforderten Milliarden für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko enthält, erklärte das Weiße Haus, so könne es keine Einigung geben. Am Freitag sollte weiter verhandelt werden.

Trump weigert sich, einen Haushalt zu unterschreiben, der ihm nicht wenigstens fünf Milliarden Dollar für eine Grenzmauer zugesteht. Da er und der Kongress sich nicht einigten, stehen Teile der Regierung seit knapp zwei Wochen ohne Geld da und sind damit stillgelegt.

Das von den Demokraten vorgelegte Gesetz für das Heimatschutzministerium sieht 1,3 Milliarden Dollar für Grenzsicherung bis 8. Februar vor und bekam im Repräsentantenhaus eine Mehrheit von 239 zu 192 Stimmen. Andere Ministerien sollen bis Ende September finanziert werden.

Vor der Abstimmung trat Trump erstmals in der Amtszeit im Presseraum auf. Er kam mit Mitgliedern von Gewerkschaften, die Grenzpatrouillen- und Einwanderungsbeamte vertreten, und versicherte, er werde keinesfalls auf die Mauer verzichten, auch wenn sie nicht so heißen müsse. „Wir brauchen Schutz in unserem Land“, sagte er.