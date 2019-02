Washington Als der Protokollchef des Abgeordnetenhauses Donald Trump ankündigt, wird schon aus den ersten zwei Worten deutlich, dass eine neue Zeit angebrochen ist. „Madam Speaker, der Präsident der Vereinigten Staaten!“, ruft Protokollchef Paul Irving in den Saal. Madam Speaker – das ist Nancy Pelosi, seit Januar Vorsitzende des Abgeordnetenhauses. Die Demokratin hat das Zeug, zu Trumps Angstgegnerin zu werden. Gerade erst hat die 78-Jährige ihm eine krachende Niederlage beschert, doch am Dienstagabend lässt sich Trump das nicht anmerken. Es ist seine Ansprache zur Lage der Nation – und er bringt die viel beachtete Rede ohne Eklat über die Bühne.

Das ist nicht selbstverständlich für Trump, dessen Gebaren häufig die althergebrachten Grenzen des politischen Anstands überschreitet. Hilfreich ist an diesem Abend, dass Trump vor beiden Kammern des Kongresses nicht wie üblich frei Schnauze spricht, was ein gewisses Pannenrisiko birgt, sondern vom Teleprompter abliest.

Trump schüttelt Pelosi vor seiner 82-minütigen Rede die Hand. Die Vorsitzende wirkt bei der Ansprache gelegentlich wie versteinert – zum Beispiel in dem Moment, als Trump mal wieder für seine Mauer an der Grenze zu Mexiko wirbt. „Mauern funktionieren, und Mauern retten Leben“, sagt Trump. An einer anderen Stelle ruft er trotzig: „Ich werde sie gebaut bekommen.“

Allerdings nicht, wenn es nach Nancy Pelosi und den oppositionellen Demokraten geht – und Trump braucht ihre Stimmen für die Finanzierung. Gerade erst ist der „Shutdown“ zu Ende gegangen, mit dem Stillstand von Teilen der Regierung wollte Trump die Demokraten zum Einlenken zwingen. Nach dem fünfwöchigem Stillstand – dem längsten der US-Geschichte – bekam Trump nichts von den Demokraten. Dafür sanken seine ohnehin schlechten Zustimmungswerte weiter.

Gegen Ende seiner Rede erinnert der selbsterklärte Nationalist seine Zuhörer dann noch an seinen alten Leitspruch: „Wir müssen ,America first‘ in unseren Herzen behalten.“ Europa übrigens erwähnt Trump in seiner Ansprache nur ein einziges Mal: Als er von der Befreiung von den Nazis durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg spricht.