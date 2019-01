Washington Der US-Senat hat sich auf keinen Vorschlag für ein Ende des seit mehr als einen Monat andauernden Haushaltsstreits in den USA einigen können. Weder der Entwurf der Republikaner von US-Präsident Donald Trump noch der Entwurf der Demokraten konnte am Donnerstag die notwendige 60-Prozent-Mehrheit in der Parlamentskammer erzielen. Im Zentrum des Streits, der Teile der US-Regierung stilllegt, steht das Geld für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. Auf Druck der Demokraten hin verschob Trump seine für Dienstag geplante Rede zur Lage der Nation auf die Zeit nach dem „Shutdown“.