Der in der Ukraine-Affäre zunehmend unter Druck stehende US-Präsident Donald Trump teilt in alle Richtungen aus. Dem Spitzendemokraten Adam Schiff warf er am Freitag vor, sein umstrittenes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj falsch wiedergegeben und damit die amerikanische Öffentlichkeit getäuscht zu haben. Für Entrüstung sorgte Trump, indem er die Hinweisgeber des unbekannten Informanten, der den Skandal ins Rollen gebracht hatte, als Verräter brandmarkte.

Der Whistleblower aus Reihen der CIA hatte im August bedenkliches Verhalten von Trump gemeldet, unter anderem bei dessen Telefonat mit Selenskyj, in dem er diesem nahelegte, gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden zu ermitteln. Die Informationen wurden dem Whistleblower selbst aus Regierungskreisen zugespielt. Trump sagte am Donnerstag dazu, früher sei man mit Spitzeln und Verrat anders umgegangen. Beobachter werteten die Bemerkung als Anspielung auf die Todesstrafe.

Die demokratische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sagte dem Sender MSNBC, sie sei sehr besorgt über solche Aussagen. Die Ausschüsse in ihrer Kammer, die in der Sache Schritte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet haben, würden sicherstellen, dass diejenigen, die ihnen Informationen liefern, nichts zu befürchten hätten.