Washington /Riad Angesichts neuer Erkenntnisse zur möglichen Beteiligung des saudischen Kronprinzen an der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi gerät US-Präsident Donald Trump unter Druck. Am Wochenende kündigte der Republikaner einen „umfassenden Bericht“ zu der Ermordung an, der bis Dienstag vorliegen soll. Darin werde es auch darum gehen, wer die Tötung veranlasst und wer es getan habe.

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass der Auslandsgeheimdienst CIA zu der Einschätzung gelangt sei, dass Thronfolger Mohammed bin Salman selbst die Tötung des Journalisten und Regierungskritikers im Konsulat in Istanbul angeordnet habe. Dies sei das Ergebnis der Auswertung mehrerer Quellen, schrieb die „Washington Post“. Das US-Außenministerium stellte am Samstag aber klar, dass keine abschließende Bewertung in dem Fall getroffen worden sei.

Der im US-Exil lebende Khashoggi war am 2. Oktober im Konsulat seines Heimatlandes Saudi-Arabien in Istanbul umgebracht worden. Er hatte dort Dokumente für seine Hochzeit mit einer Türkin abholen wollen. Unter immensem internationalen Druck gab Riad erst viel später den Tod des „Washington Post“-Kolumnisten zu. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt hochrangige Regierungsmitarbeiter, eigenmächtig ein 15-köpfiges Spezialteam zur Ausführung der Tat geschickt zu haben. Beobachter sehen darin den Versuch, Mohammed bin Salman zu schützen.

In einem Interview des Senders Fox News betonte Trump, dass der Thronfolger ihm gesagt habe, dass er nichts mit der Tat zu tun habe. Es gebe zudem „viele Menschen“, die sagten, Mohammed bin Salman habe kein Wissen davon gehabt, sagte Trump. Dabei deuten eine Reihe von Hinweisen auf Mohammed bin Salmans direkte Beteiligung.