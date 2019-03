Washington Als Sonderermittler Robert Mueller am Freitag nach 675 Tagen seinen mit Spannung erwarteten Abschluss-Bericht zur Russland-Affäre US-Justizminister William Barr zustellen ließ, befand sich Donald Trump bereits in Florida. Im privaten Club seines Golfresorts Mar-a-Lago schottete er sich abends ab. Und entschloss sich, erst einmal so wenig wie möglich zu sagen. Zwischendurch telefonierte Trump noch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und diskutierte den Brexit und Handelsthemen. Über 24 Stunden lang gab es keine der so typischen Twitter-Ausbrüche des Präsidenten. Dann meldete er sich zu Wort – ohne Mueller oder Russland zu erwähnen. Er wünschte lediglich einen „schönen Tag“ und erklärte: „Macht Amerika wieder großartig!“. Es schien, als sei das so brisante Thema nicht mehr existent. Am Sonntagabend konnte dann der Präsident offiziell jubeln: Der Sonderermittler habe keinerlei Indizien für eine aktive Konspiration von Trump oder seiner Kampagne mit Moskau gefunden, konstatierte Justizminister Barr in einer vierseitigen Zusammenfassung des Berichts an den Kongress.

Zuvor war bereits durchgesickert, dass Mueller keine Anklagen gegen Trump oder dessen Mitarbeiter und Familienmitglieder empfohlen hatte. Vor allem Sohn Don junior und Schwiegersohn Jared Kushner sind damit aus dem Schneider. Die Absolution Muellers fiel in Sachen einer möglichen Justizbehinderung des Präsidenten allerdings offenbar nicht ganz so deutlich aus: Obwohl man keine belastenden Indizien für ein Verbrechen gefunden habe, sei dies nicht so zu werten, als sei Trump hier völlig unschuldig sei. Dennoch herrschte nach dem Bekanntwerden der wichtigsten Schlussfolgerungen des Sonderermittlers glänzende Stimmung im Trump-Lager. „Der Bericht ist viel besser ausgefallen, als ich es mir vorgestellt hatte“, jubelte beispielsweise Trump-Anwalt Rudolph Giuliani. Und: Der Präsident habe niemals etwas Gesetzwidriges getan. Trump ließ zudem in einer ersten Stellungnahme betonen, er sei vom Sonderermittler „völlig freigesprochen“ worden.

Die Demokraten tun sich unterdessen schwer, das Urteil von Mueller zu akzeptieren und fordern wie auch einige Republikaner eine vollständige Veröffentlichung des geheimen Mueller-Berichts. Notfalls, so betonten Mitglieder der Demokraten-Parteiführung, werde man den Bericht juristisch konfiszieren lassen.

Das wiederum wirft massive rechtliche Grundsatzfragen auf, die wohl erst ein längeres Verfahren durch mehrere Instanzen klären könnte. Aus Beraterkreisen des Präsidenten war zu hören, Trump erwarte sich durch den Abschluss der Ermittlungen einen Popularitätsschub.

Auch sonst Trump kritisch gegenüberstehende Analysten wie der CNN-Justizexperte Jeffrey Tobin räumten ein, dass der Ausgang der Russland-Ermittlungen für Trump ein Erfolg sei und er nun unbeschwerter die Wiederwahl-Kampagne angehen könne. Trump schien sich jedoch vom Fortgang der Untersuchung und dramatischen Entwicklungen wie dem Kongress-Auftritt seines ehemaligen „Fixers“ Michael Cohen nie wirklich beeindrucken zu lassen – und sprach bis zuletzt von einem „Schwindel“ und einer „Hexenjagd“, die Mueller betreibe. Auf Twitter benutzte er den Begriff „Hexenjagd“ sogar 170 Mal.