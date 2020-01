Washington /Teheran Der Iran sieht sich dem Wiener Atomabkommen von 2015 künftig nicht mehr verpflichtet. Teheran werde nun sein Atomprogramm unbegrenzt weiterführen und auch Uran unlimitiert anreichern, gab die iranische Regierung nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna am Sonntagabend in einer Presseerklärung bekannt. Wenige Stunden zuvor noch hatte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Abbas Mussawi, lediglich einen weiteren Schritt im Teilausstieg des Landes aus dem internationalen Abkommen angekündigt. „Wir werden diesbezüglich am Abend eine wichtige Sitzung haben und über die fünfte Phase des Teilausstiegs entscheiden“, zitierte die Nachrichtenagentur Isna den Sprecher am Nachmittag. Der Iran hatte den USA „Rache“ für die Tötung des Generals Ghassem Soleimani im irakischen Bagdad durch die US-Armee geschworen.

Demgegenüber ein US-Präsident, der dem Iran so deutlich wie nie zuvor mit Krieg droht und von 52 möglichen Zielen spricht, die er bereits zur möglichen Vergeltung festgelegt habe – darunter auch Kulturstätten. Demonstrationen in Washington, New York, San Francisco und rund 70 weiteren Städten. Verstärkte Sicherheits-Vorkehrungen in den meisten US-Metropolen. Eine prominente Psychiaterin, die an Donald Trumps geistiger Zurechnungsfähigkeit zweifelt. Und ein sonst den Konservativen wohl gesinnter „Fox News“-Moderator, der den US-Präsidenten scharf kritisiert und wie die Opposition eine gestiegene Kriegsgefahr sieht.

Das ist nur ein Teil der Ausfallerscheinungen. Die Exekution Soleimanis hat – zum Unmut der Demokraten – zudem alle Schlagzeilen zum Amtsenthebungs-Verfahren aus den Medien verbannt. Stattdessen hat zumeist Trump das Wort – wie bei einem Auftritt in Miami, als er vor Sympathisanten prahlte: „Wir haben ihn gekriegt!“ Oder bei seiner Drohung vom Samstag, der Iran werde „sehr schnell und sehr hart“ getroffen werden, falls es weitere Attacken auf US-Bürger oder -Anlagen gebe. US-Medien wie die „New York Post“ verwiesen jetzt darauf, dass Trump und Soleimani ein Verhältnis von tiefem, persönlichen Hass verbunden hat. Die New Yorker Zeitung zitierte unter anderem aus einer Rede des Iraners im Juli 2018, als dieser Trump einen „Spieler“ mit der Mentalität eines „Barkeepers“ oder „Casino-Managers“ genannt hatte. Trump wiederum hatte den Iran zuvor auf Twitter gewarnt, vorsichtig zu sein: „Bedrohe niemals wieder die USA, oder es wird Konsequenzen geben, die nur wenige in der Geschichte erlitten haben.“

Pompeo will deeskalieren

Ein Kolumnist der liberalen „New York Times“ hatte möglicherweise Vorkenntnis von der beabsichtigten Tötung Soleimanis – und erwähnte diese Möglichkeit am Morgen des Tages, an dem Trump später den Luftschlag durchführen ließ. „Was ist, wenn Soleimani Bagdad für ein Treffen besucht und die Adresse bekannt ist?“ fragte Steve Simon, früher im „Nationalen Sicherheitsrat“ des Weißen Hauses tätig, in einer Kolumne zum Einsatz von Raketen durch die USA.

Mit dem Beitrag könnte Simon versucht haben, den Iraner zu warnen – doch die Kolumne wurde offenbar in Teheran nicht gelesen. Nur Stunden nach dem Erscheinen schlug dann die US-Drohne vom Typ Reaper („Sensenmann“) zu.

An den Demonstrationen vom Wochenende war gut abzulesen, dass es vor allem Linke und Pazifisten waren, die auf die Straße gingen und die Eliminierung Soleimanis anprangerten. Während US-Außenminister Mike Pompeo den Iran zur „Deeskalation“ aufrief und mahnte, Teheran solle nicht weiter Terroristen in der Region unterstützen, sahen die Protestierenden allein das eigene Land als Aggressor.

Konservative kritisieren

In vielen Reden wurden die USA aufgefordert, sich aus dem Mittleren Osten zurückzuziehen. Zu den Rednern gehörte auch die Schauspielerin Jane Fonda, die sich an Protesten gegen den Klimawandel beteiligt und die ihre politischen Aktivitäten mit dem Engagement gegen den Vietnam-Krieg begann.

Unerwarteten Widerstand fand der US-Präsident am Wochenende beim konservativen Sender Fox News. Dessen Star-Moderator Tucker Carlson kritisierte „Kriegsgeräusche“ im konservativen Lager und stellte die Frage, wer eigentlich von der Soleimani-Tötung profitiere.

Noch schärfere Kritik am Präsidenten übte die Psychiatrie-Professorin Bandy Lee von der Elite-Universität Yale. Die Wissenschaftlerin, die bereits ein Buch über Trump verfasst hat, forderte die Oppositionsführerin Nancy Pelosi auf, angesichts der Soleimani-Tötung eine vom Gesetz her mögliche, 72-stündige Festsetzung des Präsidenten anzuordnen. In dieser Zeit solle Trump dann auf seinen Geisteszustand hin untersucht werden. Der Präsident sei eine Gefahr für das Land, so Lee.