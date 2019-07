USA drohen Iran im Atomstreit

Washington /Teheran US-Präsident Donald Trump hat dem Iran gedroht, nachdem das Land angekündigt hatte, gegen eine zentrale Auflage des internationalen Atomabkommens zu verstoßen. Der Iran solle besser vorsichtig sein, sagte er in Washington vor Journalisten. Der Iran mache viele „schlimme Dinge“, fügte er hinzu und bekräftigte, dass das Land niemals Atomwaffen besitzen werde.

Die Führung in Teheran hatte am Sonntag verkündet, die Urananreicherung je nach Bedarf schrittweise auf 5 bis 20 Prozent zu erhöhen. Am Montag sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi, hingegen, der Iran reichere seine Uranvorräte nur geringfügig über das erlaubte Maß von 3,67 Prozent an.