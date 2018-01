Washington Lukas Niec (43) lebt seit 38 Jahren legal in den USA. Seine Eltern brachten ihn als Fünfjährigen aus Polen mit. Der Krankenhaus-Internist aus dem US-Bundesstaat Michigan hat sogar eine „Greencard“. Und dennoch sitzt der Familienvater, der keine Bindungen nach Polen mehr hat, seit einer Woche in Abschiebehaft. Ihm waren – 26 Jahre später – zwei Bagatelldelikte zum Verhängnis geworden, die er als Jugendlicher in einer Schule begangen hatte. Unter der Präsidentschaft von George W. Bush und Barack Obama hatte Niec nichts zu befürchten. Doch seit Donald Trump im Weißen Haus residiert, müssen selbst Migranten mit gültigen Einwanderungspapieren in vielen Fällen zittern.

Es ist ein gnadenloser Kurs, den der US-Präsident seit Amtsantritt praktiziert – und der nun auch zum dreitägigen „Shutdown“ der Regierung und Verwaltungen geführt hatte.

Wer hinter dieser Strategie Trumps steckt, ist für kritische US-Medien und auch manche Volksvertreter wie den republikanischen Senator Lindsey Graham klar: Stephen Miller, Senior-Berater des Präsidenten. Trotz seiner erst 32 Jahre und mangelnden Regierungserfahrung sind der Einfluss und derzeitige Machtbereich Millers – der auch von der Entlassung von Trumps Chefberater Stephen Bannon profitierte – fast schon beängstigend.

Miller schrieb die viel kritisierte, weil wenig versöhnliche Rede Trumps zur Amtseinführung am 20. Januar 2017, in der dieser ein extrem düsteres Bild vom Zustand der USA gezeichnet und „America first“ propagiert hatte. Er gilt als „Architekt“ der weltweit kritisierten und mittlerweile mit Abstrichen gültigen temporären Einreisestopps für Bürger aus acht Ländern mit überwiegend islamischer Bevölkerung. Und er gilt auch als Haupt-Wortführer für eine knallharte Linie gegenüber jenen rund 750 000 „Dreamern“ – meist noch jungen Migranten, die als Kinder von ihren Eltern illegal ins Land gebracht worden waren. Barack Obama hatte die „Dreamer“ noch geduldet. Doch Trump hatte dann angekündigt, in diesem Jahr die Duldung auslaufen zu lassen.

Nun stehen die Republikaner unter dem Druck, bis 8. Februar Zugeständnisse für die „Dreamer“ machen zu müssen, um einen weiteren „Shutdown“ zu vermeiden – doch niemand kann bisher mit Klarheit sagen, was das Weiße Haus und damit auch Miller mittragen werden.

Der momentan wichtigste Trump-Einflüsterer, geboren und aufgewachsen im eher liberalen und einwandererfreundlichen Kalifornien, fiel Berichten zufolge schon in der Schule auf. Dort habe er sich darüber beschwert, dass viele Klassenkameraden kein korrektes Englisch sprechen würden. Nach dem Besuch der Duke-Universität verdingte sich Miller zunächst als Pressesprecher für die konservative Kongressabgeordnete Michele Bachmann. Dann wechselte er ins Büro des republikanischen Senators und heutigen Justizministers Jeff Sessions, der aus dem „tiefroten“ Südstaat Alabama kommt. Sessions empfahl den jungen Hardliner später dem Trump-Team.

Seitdem scheint Miller den Präsidenten immer wieder daran zu erinnern, dass er bei der Basis vor allem mit einem Versprechen im Wort steht: das Land stärker gegen M­igranten abzuschotten und die Behörden hart durchgreifen zu lassen – notfalls auch gegen legale Einwanderer, die wie Lukas Niec seit Jahrzehnten ihren Lebensmittelpunkt in den USA haben.