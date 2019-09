Trump entlässt Berater Bolton

Washington US-Präsident Donald Trump hat mit John Bolton den dritten nationalen Sicherheitsberater in seiner Amtszeit entlassen. Er begründete das am Dienstag per Twitter mit erheblichen Meinungsverschiedenheiten in gleich mehreren politischen Fragen. „Ich habe John Bolton gestern Abend informiert, dass seine Dienste nicht länger im Weißen Haus benötigt werden“, schrieb Trump. Bolton, der UN-Botschafter der USA war, galt als außenpolitischer Hardliner in der Regierung von Trump, vor allem mit Blick auf den Iran.