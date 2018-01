Washington US-Präsident Donald Trump hält sich nicht nur für „wirklich klug“, sondern für ein „geistig sehr stabiles Genie“. Mit dieser Aussage reagierte er auf das Enthüllungsbuch „Fire and Fury“, demzufolge ihm jeder in seiner Umgebung im Weißen Haus Amtsunfähigkeit bescheinigt. Das Werk mit Schilderungen einer chaotischen Regierungsführung schlug auch am Wochenende hohe Wellen und überschattete ein Treffen Trumps mit führenden Republikanern.