Trump im Mount Rushmore?

Washington Donald Trumps Kopf überlebensgroß in Stein gemeißelt? Der 74-Jährige US-Präsident will zwar eine Erweiterung des weltbekannten Präsidentendenkmals am Mount Rushmore in South Dakota nie angeregt haben, aber die Vorstellung scheint ihm zu gefallen. „Ich habe es nie vorgeschlagen“, obwohl es angesichts der Errungenschaften seiner Präsidentschaft „für mich nach einer guten Idee klingt“, schrieb er auf Twitter.