Trump: Zwei Mal Stimme abgeben

Washington US-Präsident Donald Trump hat Briefwähler zum Versuch einer doppelten Stimmabgabe und damit zu einer potenziell illegalen Handlung ermutigt. Nach US-Bundesrecht kann die Abgabe von mehr als einer Stimme bei der Präsidentschaftswahl eine Geldstrafe von bis zu 10 000 Dollar (8450 Euro) und/oder Haft bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

Trump sagte dem Sender WECT bei einem Besuch in Wilmington im Bundesstaat North Carolina, Briefwähler sollten am Wahltag im Wahllokal erneut versuchen zu wählen. Sollte das Briefwahl-System so gut funktionieren, wie von dessen Befürwortern angegeben, „dann werden sie nicht in der Lage dazu sein“. Er will damit auf das angebliche Betrugspotenzial bei der Briefwahl hinweisen.