Washington Mit seiner Rede zur Lage der Nation hat sich Donald Trump in der vergangenen Nacht (drei Uhr MEZ) an die Amerikaner gewandt. Themen sollten Optimismus und Einheit, aber auch die Afghanistan- und Syrienpolitik sein. Das wurde zumindest am Dienstag vermutet. Die demokratische Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, hoffte, dass Trump sich Themen verpflichtet sehe, die die Unterstützung beider Parteien erfordern – etwa Preissenkungen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten.