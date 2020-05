Twitter markiert nächsten Trump-Tweet

Washington Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Twitter geht in eine neue Runde. Der Kurznachrichtendienst versah am Freitag einen Tweet von Trump zu den Ausschreitungen in Minneapolis mit einem warnenden Hinweis: „Dieser Tweet verletzt unsere Richtlinien zur Gewaltverherrlichung“, teilte das Unternehmen mit. Man reagiere mit diesem Hinweis, weil man verhindern wolle, dass andere Menschen dazu verleitet werden, Gewalt auszuüben. Der Tweet sei aber nicht gelöscht worden, weil er von öffentlichem Interesse sei.

Am Donnerstag hatte Trump angekündigt, Soziale Medien stärker reglementieren zu wollen, nach dem Twitter einen Trump-Tweet zum Thema Briefwahl einem Faktencheck unterzogen hatte und durchfallen ließ. Ein Erlass des Präsidenten soll nun eine als Sektion 230 bekannte Regel reformieren, der zufolge die Plattformen nicht haftbar gemacht werden können für Texte von Nutzern. Zugleich soll Sozialen Medien erlaubt werden, gegen Inhalte oder Nutzer vorzugehen. Zudem soll die Möglichkeit der Plattformen eingeschränkt werden, Postings zu moderieren.

