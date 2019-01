Washington Der „Shutdown“ – die Haushaltskrise und die deshalb fehlenden Finanzmittel für in den Zwangsurlaub geschickte oder derzeit unbezahlt arbeitende 800 000 Staatsdiener – geht den US-Bürgern nach vier Wochen mächtig auf die Nerven. Und: Rund 55 Prozent von ihnen geben US-Präsident Trump und nicht den Demokraten im Kongress die Schuld an der Misere. Das weiß auch Trump, und deshalb hat er am Samstagnachmittag einen Schlichtungsvorschlag in einer Rede im Weißen Haus unterbreitet. Die Idee: Er will zwar weiterhin den Bau einer 5,7 Milliarden Dollar teuren Mauer an der Grenze zu Mexiko und die Einstellung von Tausenden neuen Grenzschutzbeamten. Doch dafür bietet er an: drei Jahre lang Bleiberecht und Abschiebeschutz für die sogenannten „Dreamer“ – rund 700 000 Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern illegal in die USA gekommen sind.

Es war ein Befreiungsschlag, der die Opposition unter Druck setzen sollte. Doch die sofortigen Reaktionen zeigten, dass die meisten Demokraten vorerst hart bleiben wollen. Die Vorschläge Trumps seien ein „Nicht-Starter“, so Nancy Pelosi, Mehrheitssprecherin im Repräsentantenhaus und – so das Empfinden der Opposition – frisch von Trump gedemütigt, weil er Pelosi, anderen Kongressmitgliedern der Demokraten und deren Familien eine Reise nach Belgien, Ägypten und Afghanistan in einem Regierungsflieger mit der Begründung gestrichen hatte, Pelosi solle während des „Shutdown“ gefälligst in Washington bleiben und nach einer Lösung suchen. Doch zu Lösungen hat die mächtige Abgeordnete derzeit keine Lust.

Sowohl Pelosi wie auch der republikanische Senats-Mehrheitssprecher Mitch McConnell wollen nun diese Woche Gesetzesentwürfe zur Abstimmung stellen, die ein Ende der Haushaltskrise zum Ziel haben. Da diese Entwürfe jeweils nicht mit der anderen Seite abgestimmt sind, dienen sie lediglich dem Showeffekt.