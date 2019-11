Washington Zig Millionen Amerikaner waren 1973 dabei, als die damals „heißeste Daytime-Seifenoper“ im Fernsehen lief. So nannte die Zeitschrift „Variety“ die Senatsanhörungen im Watergate-Skandal, die schließlich zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon führten. Es war ein Gemeinschaftserlebnis. Schätzungen zufolge schalteten mehr als 80 Prozent der Amerikaner ein, wenn die Watergate-Show lief.

Die Amerikaner waren dabei, und das direkte Mitverfolgen der Anhörungen prägte klar die öffentliche Meinung: Immer mehr waren für eine Amtsenthebung Nixons.

Jetzt stehen ab Mittwoch wieder öffentliche Anhörungen vor dem Abgeordnetenhaus an. Auch diesmal kann Amerika das Impeachment-Ringen mitverfolgen, dank sozialer Medien und Co. sogar auf mehr Kanälen als je zuvor. Doch ob die Wirkung diesmal auch so greifbar wird, wenn die Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump und seine mögliche Einflussnahme auf die Ukraine aufs Tapet kommen, ist fraglich.

„Die Leute haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, wie sie das konsumieren können“, sagt der Medienexperte Tobe Berkovitz von der Universität Boston über die Anhörungen. Dabei stehen inzwischen auch Programme mit Analysen und Talks zur Verfügung, die es zu Nixons Zeiten in dieser Form nicht gab. In der Watergate-Ära existierten weder „Fox News“ noch landesweit bekannte konservative Radio-Talkshows, wie sie heute viele Trump-Anhänger verfolgen.

Schon zwei Jahrzehnte vor Watergate machten die US-Bürger ihre Erfahrungen mit der Live-Übertragung von wichtigen politischen Anhörungen in Washington, als es um die Verfolgung kommunistischer Umtriebe unter Senator Joseph McCarthy ging.

Ende der 1990er Jahre musste Bill Clinton wegen der Affäre mit seiner Praktikantin Monica Lewinsky um sein Amt bangen. Auch hier kam es im Rahmen der Impeachment-Anhörungen zu einer Wende, als Samen auf Lewinskys Kleid Clintons Aussagen widerlegten, er habe keinen Sex mit der jungen Frau gehabt. Dennoch sprach sich letztlich eine Mehrheit der Senatoren gegen eine Amtsenthebung aus.

Bei Nixon sei die Zustimmung zu einem Impeachment im Laufe der übertragenen Anhörungen gestiegen, bei Clinton seien die meisten Amerikaner zu jeder Zeit gegen eine Amtsenthebung eingestellt gewesen, resümiert Arthur Sanders von der Drake-Universität in Des Moines in Iowa. „Die Demokraten hoffen, dass es jetzt nach dem Nixon-Modell läuft“, sagt er. „Trump hofft, es geht nach dem Clinton-Modell.“