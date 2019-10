Washington Für Einsichtigkeit ist Donald Trump nicht unbedingt bekannt. Es ist selten, dass der US-Präsident einlenkt und eine Entscheidung revidiert. Bei der Wahl des Ortes für den nächsten G7-Gipfel hat er das nun getan: In der Nacht zu Sonntag verkündete Trump, dass er den Gipfel im Juni 2020 nun doch nicht in einem seiner eigenen Hotels in Miami ausrichten will. Trump räumte keinerlei eigene Fehler ein, sondern begründete den Schritt damit, dass Demokraten und Medien wegen der Entscheidung durchgedreht seien. Die Kursänderung ist dennoch bemerkenswert. Ist sie auch eine Reaktion auf die schwindende Geduld von Parteikollegen? Trump stellt die Republikaner derzeit auf die Probe wie nie zuvor.

Der Präsident steckt in einer heiklen politischen Lage. Die Demokraten führen Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Trump soll sein Amt missbraucht haben, um sich einen persönlichen politischen Vorteil zu verschaffen. Schon länger ist er mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er die Präsidentschaft nutze, um sich selbst geschäftlich zu bereichern. Dass er aber gerade jetzt – da ihm ein „Impeachment“-Verfahren droht – verkündete, einen prestigeträchtigen Gipfel in einem seiner eigenen Hotels abzuhalten, ließ viele fassungslos zurück, auch in den eigenen Reihen.

Es war nicht die einzige Aktion, mit der Trump Parteikollegen vor den Kopf stieß. Auch die Syrien-Frage hat viele Republikaner im Kongress gegen Trump aufgebracht. Dutzende republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus schlossen sich den Demokraten an, um Trumps Kurs in einer Resolution zu verurteilen. Das passiert nicht oft.

Beim Thema Amtsenthebungsverfahren lautet der konkrete Vorwurf gegen Trump: Er soll sein Amt missbraucht haben, damit sich eine ausländische Regierung – die ukrainische – zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einmischt und Ermittlungen gegen die Demokraten anstößt. Um Druck zu machen, soll er US-Militärhilfe an die Ukraine zurückgehalten haben. Die Demokraten sprechen von Mafia-Methoden. Allgemein sind die Republikaner Trump nicht gerade in bedingungsloser Zuneigung verbunden. Sie arrangierten sich mit ihm, aus machtpolitischen Gründen. Mit der Umkehr der G7-Entscheidung müht sich der Präsident nun um Schadensbegrenzung.