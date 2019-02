US-Präsident: Sanders tritt erneut an

Washington Der unabhängige US-Senator Bernie Sanders will 2020 erneut als Kandidat bei der Präsidentenwahl antreten. Dazu will der 77-Jährige eine „nie da gewesene, historische Graswurzelbewegung“ in Gang setzen, wie er am Dienstag auf Twitter schrieb. Der Senator für den Bundesstaat Vermont war 2016 im Vorwahlkampf der Demokraten im Rennen gegen Hillary Clinton gescheitert. Seine Ankündigung verband Sanders mit Kritik an Amtsinhaber Donald Trump. „Ich denke, der jetzige Bewohner des Weißen Hauses ist peinlich für unser Land“. Zudem sei der derzeitige Präsident rassistisch, sexistisch und ausländerfeindlich.