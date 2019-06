Zuckerbrot und Peitsche für den Iran

Washington US-Präsident Donald Trump hat im Konflikt mit dem Iran einen milderen Ton gegenüber den Machthabern in Teheran angeschlagen. Zugleich betonte er am Samstag, dass eine militärische Antwort auf den Abschuss einer amerikanischen Drohne am Donnerstag noch immer eine Option sei und neue Sanktionen am Montag folgten. Die USA schätzten es aber sehr, dass die Revolutionsgarde nicht ein bemanntes US-Spionageflugzeugs als Ziel ausgewählt habe.

Trumps Sicherheitsberater John Bolton setzte dem am Sonntag bei einem Besuch in Jerusalem eine Warnung hinzu: Iran solle „die US-Vorsicht und Besonnenheit nicht als Schwäche missverstehen“, sagte er bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Israels Hauptstadt. „Niemand hat ihnen eine Jagdlizenz für den Mittleren Osten ausgestellt.“

Aus US-Regierungskreisen verlautete unterdessen, dass die US-Cyberstreitkräfte am Donnerstag einen Angriff auf militärische Computer des Irans ausgeführt hätten. Trump habe den Cyberschlag genehmigt, mit dem das computergesteuerte iranische Lenksystem für Raketen deaktiviert worden sei.