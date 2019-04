Weben für Anfänger

Mit Kleidung kennt sich Ivanka Trump (links) – Tochter und Beraterin von US-Präsident Donald Trump – aus. Sie war Model und Modedesignerin. Jetzt ging es aber an die Grundlagen, bei einem Besuch in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba durfte sie in einer traditionellen Stoffwerkstatt weben – unter der Beobachtung von Chefin Sara Abera. Trump wirbt derzeit in Afrika für ein Wirtschaftsprogramm des Weißen Hauses für Frauen.AP-BILD: