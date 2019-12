Vergiftung nach Heizen mit Kohle

Wedemark Eine sechsköpfige Familie hat eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten, nachdem sie ihr Haus in Wedemark in der Region Hannover mit Grillkohle beheizt hat. Der 13 Jahre alte Sohn hatte laut Polizei gemerkt, dass seine Eltern schläfrig waren und nicht mehr aufstehen konnten. Daraufhin habe er am Sonntagabend eine Bekannte verständigt, die die Feuerwehr alarmierte. Die Familie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.