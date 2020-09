Weil putzt Fenster in Barnstorf

Als Gebäudereiniger hat sich am Montag Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD/rechts im Bild) in Barnstorf im Kreis Diepholz versucht. Mit Houssein Kouteich von der Firma LR Facility Services reinigte Weil Fensterscheiben. Der Einsatz ist Teil der Veranstaltungsreihe „Arbeit und Dialog“, in der Weil in den vergangenen Jahren bereits Einblick in diverse Berufe gewonnen hat. Unter anderem war er als Schornsteinfeger, Bäcker, Paket- bote und Kanalarbeiter im Einsatz. DPA-BILD: